Stiri pe aceeasi tema

- BTS, celebra trupa sud-coreeana de muzica K-Pop, a anuntat ca isi ia o pauza de odihna "pe termen lung", dupa ce a doborat recordul de vanzare la albume, si un turneu cu care a strabatut mai multe tari...

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate a dat publicitații, joi, un comunicat in care anunța ca o echipa mixta formata din specialiști IT din sistemul de sanatate și parteneri ”lucreaza pentru a remedia disfuncționalitațile” la Platforma Informatica a Asigurarilor de Sanatate (PIAS) incepand cu 25 iulie.…

- ”Modul in care au fost gestionate problemele Casei Naționale a Asigurarilor de Sanatate este inacceptabil. De asemenea, este intolerabila atitudinea disprețuitoare fața de pacienți și medici, a celor responsabili sa explice oamenilor de ce sistemul informatic nu funcționeaza, dar și sa gaseasca soluții…

- Reprezentanții CNAS și cei care se ocupa de mentenanța sistemului de informatic al cardurilor de sanatate discuta, luni, de la ora 13.00, despre erorile platformei din ultimele zile. Ministerul Sanatații a convocat, luni, o intalnire cu reprezentanții Casei Nationale de Asigurari de Sanatate…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi ca spera ca de luni sistemul informatic al cardurilor de sanatate sa fie functional, informeaza agerpres.Asa cum mi a fost transmis de catre presedintele Casei si, repet, Ministerul Sanatatii nu are niciun fel de competente in acest sistem, de luni…

- Medicii de familie din intreaga tara sunt nemultumiti ca sistemul cardului national de asigurari de sanatate nu functioneaza corespunzator de doua saptamani. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Celebrul cantareț Sting are probleme de sanatate. la recomandarea medicilor, artistul și-a anulat un concert pe care urma sa-l susțina in Belgia. Renumitul solist britanic Sting, in varsta de 67 de ani, și-a anulat un concert pe care urma sa-l sustina luni seara in Belgia, la Gent. "Ne pare rau sa va…

- Ionatan Bitea a murit zilele trecute, cu doar cateva zile inainte sa implineasca 19 ani, la o zi dupa ce a susținut ultima proba a examenului de Bac. Tanarul premiant de la Liceul Teoretic "Aurel Lazar" din Oradea, a luat nota 9.25 la Bacalaureat. Acesta, care terminase Filologia, a luat 9,1 la proba…