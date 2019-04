Florin Roman, vicepreședinte PNL: PSDragnea a început șantajul - bani pentru voturi PNL susține, prin vocea vicepreședintelui Florin Roman, ca ”baronii roșii ai PSD” au anunțat mai multe primarii ca vor primi bani de la bugetul de stat doar daca vor avea rezultate bune la alegerile europarlamentare. Liderul PNL e de parere ca se incearca un șantaj in județele controlate de PSD. ”Prin noua lege a bugetului de stat, fiecarui președinte de Consiliu judetean i s-a pus in “pix” suma de 284 de miliarde de lei vechi, bani destinați pentru co-finanțarea proiectelor de investiții a primariilor și pentru cheltuieli de funcționare. Considerand ca sunt bani personali, și nu ai romanilor,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

