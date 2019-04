Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Florin Roman, cel care la mitingul liberalilor de sambata a numit-o „tuta“ si „analfabeta“ pe Viorica Dancila, a venit cu precizari privind respectul sau pentru femei, dupa ce premierul a transmis ca „un om care jigneste femeile este un om slab“.

- ”Viorica Dancila nu a ințeles nimic! Nici nu ma asteptam! Pentru ea, o sa traduc in limba romana, deși sunt convins ca tot nu pricepe! Nici de pe hartii, nici altcumva! Pretuiesc toate femeile, care sunt harnice și oneste, care iși construiesc cariera profesionala pe munca lor. Care nu au nevoie…

- „Viorica Dancila nu a ințeles nimic! Nici nu ma așteptam! Pentru ea, o sa traduc in limba romana, deși sunt convins ca tot nu pricepe! Nici de pe hartii, nici altcumva! Prețuiesc toate femeile, care sunt harnice și oneste, care iși construiesc cariera profesionala pe munca lor. Care nu au nevoie sa…

- Viorica Dancila nu a ințeles nimic! Nici nu ma așteptam! Pentru ea, o sa traduc in limba romana, deși sunt convins ca tot nu ... The post Deputat PNL Florin Roman: Viorica Dancila nu poate vorbi in numele femeilor oneste appeared first on Ziarul Unirea .

- Deputatul PNL Florin Roman susține ca ministrul Transporturilor incurca merele cu perele, ceea ce ii demonstreaza ca “danciloza” este o boala ereditara, transmisibila și membrilor cabinetului Viorica Dancila.''Dupa ce Viorica Dancila a mutat Cimpia Libertații de la Blaj la Alba Iulia, dovedind…

- PSD a transmis, vineri, pe pagina de socializare a partidului, ca Europa ar trebui sa ia exemplu Romania in privința diferenței intre salariile femeilor și barbaților.„Europa trebuie sa ia exemplu de la Romania unde s-a inregistrat cea mai mica diferența intre salariile barbaților și femeilor…

- Deputatul USR Adrian-Claudiu Prisnel afirma, pe contul lui de Facebook, ca statul român platește mai mult pentru pensia speciala a ministrului Justiției, Tudorel Toader, decât platește BNR pentru depozitarea aurului la Banca Angliei.„Dragnea și Vâlcov încearca sa…

- Deputatul PSD Razvan Cuc multumeste, intr-o postare pe Facebook, dupa nominalizarea la Transporturi, premierului Dancila pentru incredere, presedintelui Dragnea ca a crezut in el si liderului PSD Neamt, al carui membru este, pentru sustinere. "Preiau cu si mai multa hotarare proiectele de infrastructura",…