Florin Roman (PNL): PSD pregateste, prin Codul finantelor publice locale, obligativitatea ca romanii sa plateasca impozite pe cladiri de pana la sase ori mai mari

- Florin Roman, deputat PNL, anunta într-un comunicat de presa ca PSD va creste taxele locale care or fi chiar de sase ori mai mari. Masura va fi prevazuta în noul proiect al Codului finanțelor publice.

- Deputatul PNL de Alba, Florin Roman, a transmis joi ca prin noul proiect al Codului finanțelor publice locale „PSDragnea” anunța noi biruri pentru toți romanii. „Propunerile PSDragnea obliga autoritațile locale sa majoreze la maxim impozitele pentru persoanele fizice și juridice (cladiri rezidențiale).…

- Deputatul PSD Marius Budai, presedintele Comisiei pentru buget, finante si banci a Camerei Deputatilor, a declarat ca Parlamentul va modifica in acest an doua legi esentiale pentru accelerarea investitiilor publice, respectiv Legea achizitiilor publice si Legea parteneriatului public-privat. Cele…

- Valoarea totala anuala a pietei de mancare gatita in cinci dintre cele mai mari orase din Romania este de 7,24 miliarde de lei, iar din aceasta, peste 67% este reprezentata de Bucuresti cu 4,89 miliarde de lei, arata datele Hospitality Culture Institute.

- Romanii au omagiat, vineri, memoria deținuților politici anticomuniști din perioada 1944-1989. Ziua de 9 martie este Ziua Detinutilor Politici Anticomunisti, un prilej pentru a aduce un omagiu celor ce au luptat și s-au sacrificat pentru drepturile și libertațile pe care astazi le consideram in mod…

- "Sunt in continuare, sunt suparata pe ceea ce se intampla la nivelul ministerelor si cu totii am luat decizia sa schimbam acest mod de lucru care pur si simplu dauneaza bunului mers al reformelor in Romania. (De luni pana azi s-au schimbat - n.r.) cateva lucruri. Am avut cateva intalniri si vreau…

- Reala sau nu, știrea despre alegerea lui Klaus Iohannis la președinția Consiliului European, in decembrie 2019, va avea efecte pe plan intern. Nu atat in ce privește lupta electorala pentru un mandat la Palatul Cotroceni, cat pentru a da o ”dimensiune europeana” anumitor gesturi pe care le va face președintele…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a promulgat legea care prevede ca autoritatile administratiei publice locale din Romania pot aproba finantarea unor proiecte propuse de catre autoritatile administratiei publice locale din Republica Moldova si Ucraina.

- Numarul de tranzactii imobiliare inregistrate in februarie in Romania a fost 50.756, cu 4,5% mai mare decat in februarie 2017, arata datele transmise vineri de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI).In februrie 2017, numarul tranzactiilor a fost de 48.567. ”Cele…

- Big Brother din Florești, de trei ori mai ieftin decat la Iași Șeful PNL Iași, Marius Bodea, atenționeaza ca prețul sistemului de supraveghere video care va fi instalat in Moldova este de trei ori mai mare decat cel din localitatea clujeana. Deputatul atrage atentia ca sistemul pe care Primaria…

- Intr-un interviu la Borza Analytica, Remus Borza a spus ca a venit momentul sa ne asumam, ca proiect de țara, reforma administrației publice locale. Deputatul a explicat ca aceasta este cea mai mare gaura neagra a Romaniei. "Ar trebui sa ne asumam, ca proiect de țara, reforma administrației…

- Deputatul PNL Dumitru Oprea ii solicita Ministrului Comunicatiilor si Societatii Informationale, Petru Bogdan Cojocaru, sa prezinte o analiza privind situatia infrastructurii IT din sistemul public, in conditiile in care, in dauna contribuabilului, institutii precum ANAF, continua sa foloseasca pixul…

- "Comisia urmareste cu atentie si ingrijorare ultimele evolutii. Independenta sistemului judiciar din Romania si capacitatea sa de a lupta efectiv impotriva coruptiei sunt elemente fundamentale pentru o Romanie puternica in cadrul UE, asa cum au reamintit si presedintele CE, si prim-vicepresedintele…

- Autoritațile din Romania au descoperit ca pot promova la Targul de Turism și altceva decat tratamentele balneoclimaterice. Așa ca anul acesta, parca s-au trezit și au inceput sa puna mai mult accent pe rusticul romanesc, acel tradițional cautat de straini cand ajung pe meleaguri carpato-danubiene. Standurile…

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi, in cadrul intalnirii Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania (UNJR), ca principalul element al Codului finantelor publice va fi formula de echilibrare a bugetelor locale, astfel ca in acest an 100% din impozitul pe venit sa ajunga la bugetele locale.

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, la Adunarea generala a UNCJR, ca proiectul Codului finantelor publice locale urmeaza sa fie adoptat pana la sfarsitul anului, ea avansand posibilitatea ca suma de 750 de lei/locuitor, din formula de echilibrare, sa poata fi crescuta.

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, explica intr-o postare pe Facebook prezența sa la protestul care a avut loc sambata in fața la Cotroceni și cheama din nou romanii sa iasa in strada.„Singurul lucru care mai conteaza acum este ce facem noi, poporul roman care nu vrea sa se lase calcat in picioare.…

- Guvernul va adopta cel tarziu saptamana viitoare o Ordonanța de Urgența prin care unitatile administrativ teritoriale (UAT, nr) sa poata plati salariile, arieratele, sentintele si corectiile, acest lucru urmand sa se realizeze din excedentul bugetar. Anunțul a fost facut, la Senat, de catre vicepremierul…

- Piata marfurilor din Romania a fost caracterizata drept una imatura la nivelul autoritatilor publice si ne este dificil sa intelegem de ce nu se investeste in capacitatile locale, fie ele publice sau private, sustine Gabriel Purice, presedinte-director General al Bursei Romane de Marfuri (BRM), intr-un…

- Proiect: Cadirile organizatiilor care se ocupa de minoritatile istorice romanesti, scutite de impozit Deputatul PMP, Constantin Codreanu, a initiat o lege prin care propune scutirea de la obligatia platii impozitului pe venit a cladirilor organizatiilor care au ca scop pastrarea, dezvoltarea si exprimarea…

- Deputatul PNL Florin Roman a lansat o petitie online prin care doreste sa stranga semnaturi pentru a modifica alineatul (7) al articolului 15 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. In sensul ca persoanele apte de munca sa isi piarda ajutorul social daca refuza sa lucreze, potrivit…

- Deputatul socialist Vlad Batrincea afirma ca alesii locali care au semnat declaratiile simbolice de unire cu Romania ar fi fost intimidati sa faca acest lucru. In plus, parlamentarul a mentionat ca nu intra in competenta administratiei publice locale aprobarea unor asemenea decizii.

- Reprezentanții Comisiei de la Veneția se pare ca nu au mai așteptat sa fie sesizați din Romania pe legile justiției și au trimis reprezentanți in Parlamentul Romaniei, pentru a se informa de la fața locului.Deputatul USR, Stelian Ion, membru in comisia pentru legile justiției, susține ca a…

- În urma celor sapte Declarații ale localitatilor din Republica Moldova pentru unirea cu România, se poate crea o avalansa ce nu va putea oprita si care va fi un atu pentru România în anul 2019, când aceasta va prelua presedintia Consiliului European. Deputatul…

- Daniel Tudorache a exemplificat timpul necesar pentru construirea unui patinoar. Pentru o primarie de sector, realizarea unei astfel de construcții ar dura aproximativ doi ani, in timp ce Ion Țiriac a reușit sa construiasca un patinoar in Otopeni, in doar 70 de zile. "Ca sa asfaltezi o strada…

- Un proiect in acest sens a fost depus de conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgența Bihor, in vederea obținerii unei finanțari europene. Un proiect unic pana la acest moment in sistemul public de sanatate din Romania ar putea fi demarat la nivelul SCJU Bihor, avand ca finalitate inființarea…

- In data de 22.01.2018, Primaria municipiului Alba Iulia trebuia sa publice pe site-ul propriu proiectul de buget pe 2018 și anexele, conform Legii nr. 273/2006. Nici acest lucru nu s-a intamplat! Bugetul local se publica in termen de maximum doua zile lucratoare de la supunerea spre consultare publica.…

- Deputatul PNL Florin Roman spune ca Guvernul intentioneaza sa inchida 1.000 de unitati scolare si gradinite anul acesta, ca urmare a unor masuri luate in teritoriu prin intermediul inspectoratelor scolare. „Este o masura care nu are niciun fel de studiu de impact, care nu are niciun fel de analiza…

- Analistul economic Radu Soviani aduce critici dure Codului fiscal, declarației 600 și este de parere ca ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa, ar trebui sa plece odata cu acest formular. ”Ar trebui sa plece declarația fiscala cu tot cu Mișa. Nu poți sa-l pastrezi în continuare pe Mișa.…

- Deputatul PNL de Alba, Florin Roman, a anunțat la conferința de presa susținuta, miercuri, la sediul partidului din Alba Iulia ca a cerut liderilor UDMR sa retraga Legea depusa la sfarșitul anului trecut, in care este vorba despre autonomie pe criterii etnice. El a spus ca ”Anul Centenar este unul in…

- Deputatul PNL Florin Roman a comentat, miercuri, intr-o conferința de presa, declarația președintelui PSD Ioan Dirzu care susține ca romanii o duc mai bine dar inca nu-și dau seama de asta și considera ca deputatul social-democrat este ”slugoi fața de partid, mincinos și traiește pe alta lume”. Imi…

- Cetatenii romani plecati la munca in strainatate, dar care si-au pastrat rezidenta fiscala in Romania, vor fi obligati sa achite o taxa lunara, potrivit noului Cod Fiscal. De asemenea, cei care pleaca din tara pentru mai multe de sase luni, indiferent ca merg la munca, la studii sau in vacanta, risca…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri ca cel tarziu la rectificarea din vara va fi luata in calcul eventual suplimentarea sumelor date autoritatilor locale, dupa ce primarii s-au plans ca le scad veniturile datorita diminuarii impozitului pe venit de la 16% la 10%.

- AMR (Asociația Municipiilor din Romania) solicita Guvernului Romaniei menținerea promisiunii conform careia, ca urmare a modificarilor fiscale ce vor intra in vigoare la 1 ianuarie 2018, bugetele autoritaților locale nu vor fi diminuate, potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO de Comitetul…

- Patronii IMM denunța creșteri de taxe și impozite locale 2018 in mai multe orașe din Romania O serie de orașe mari din Romania ar urma sa majoreze taxele și impozutele locale pentru firme și persoanele fizice, pentru a acoperi pierderile cauzate bugetelor edilitare de mutarea contribuțiilor sociale…

- Deputatul PNL Florin Roman a criticat, luni, respingerea amendamentului potrivit caruia cotele defalcate din impozitul pe venit care se transfera bugetelor locale cresc de la 71,5% la 100% pentru a compensa diminuarea cotei de impozitare a impozitului pe venit de la 16% la 10%, sustinand ca majoritatea…

- DOCUMENT | Iata ce efecte vor avea modificarile legilor Justitiei! Procurorii au lansat o brosura online Asociatia Procurorilor din Romania a lansat o brosura online in care arata, in detaliu si cu exemple sugestive, ce se va intampla in momentul in care modificarile propuse de PSD+ALDE la Codul Penal…

- Unitatile administrativ-teritoriale (UAT) au un excedent bugetar care creste de la un an la altul si a ajuns anul trecut la 13 miliarde de lei, bani care sunt blocati si nu produc nimic, a declarat, vineri, ministrul Finantelor, Ionut Misa, in cadrul discutiilor privind proiectul de buget pentru anul…

- Scaderea cotei impozitului pe venit de la 16% la 10% va cauza pierderi consistente in visteriile oraselor din Romania. Pentru a echilibra balanta, comisiile reunite de Buget din Parlament au decis transferul in proportie de 100% al cotelor defalcate din impozitele pe venit catre bugetele locale. Pana…

- Comisiile parlamentare reunite de buget-finante au adoptat, vineri, un amendament la proiectul legii bugetului de stat pe anul 2018, in baza caruia cotele defalcate din impozitul pe venit care se transfera bugetelor locale cresc de la 71,5% la 100% pentru a compensa diminuarea cotei de impozitare…

- Cotele defalcate din impozitul pe venit care se transfera primariilor cresc de la 71,5% la 100%. Amendamentul, inițiat de UDMR, a fost votat de comisia de buget-finanțe, vineri seara. Ministrul de Finanțe, Ionuț Mișa le-a transmis aleșilor locali ca 13 miliarde de lei, reprezentand excentul bugetar,…