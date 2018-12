Florin Roman, nervi în plen: CINE A SOLICITAT PREZENȚA ACESTOR TRUPE în Parlament? ”Aș vrea sa știu de ce, cand am venit astazi la munca, Parlamentul este plin de jandarmi, la fel și in afara cladirii! V-ați ascuns in Parlament. De ce? Va este frica sa ieșiți intre oameni? Vreau sa știu cine a solicitat prezența trupelor de jandarmi in afara Parlamentului și in afara Parlamentului! Vreau sa știu pe cine protejeaza jandarmii”, a zis Florin Roman. ”Știți ca, la ora actuala, cand voi va hliziți și faceți glume proaste, sunt crime in Romania? Vedeți poza asta? Este regimul compensatoriu pe care l-ați dat. Uitați ce pațește o tanara in Romania, iar jandarmii stau in Parlament”,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila va prezenta astazi, in fața Parlamentului, prioritațile președinției Romaniei la Consiliul Europei, a anunțat ieri președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu. „Am decis ca maine la ora 14,00 sa fie invitata doamna prim-ministru pentru a prezenta prioritațile președinției…

- Deputatul PNL de Alba, Florin Roman a transmis intr-un comunicat ca prin așa-zisa „revoluție fiscala”, „PSDragnea a furat 10 miliarde de euro de la primariile și consiliile județene din Romania, inclusiv de la administrațiile publice ale PSD”. „Liviu Dragnea a promis la intalnirile cu primarii de comune,…

- Situația marilor arși in Cluj, de anul trecut și pana astazi, a ramas neschimbata. Daca ar fi nevoie de ingrijirea unor pacienți cu arsuri grave, aceștia ar muri incet, dar sigur, in Secția de Arși. Secția de Arși din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgența Cluj exista doar cu numele.

- Solicitat de Ionuț Cristache, in emisiunea Romania 9, de luni seara, sa detalieze care ii va fi politica de alianțe, in special cu partidele care acum sunt in opoziție, USR și PNL, Cioloș a precizat: ”Eu cred ca este nevoie de un construct care nu trebuie sa se lupte cu cineva, ci trebuie…

- Prezenta la vot la referendumul de modificare a Constitutiei in sensul redefinirii familiei este de 20,41 la suta, numarul votantilor fiind de 3.731.704 la ora 21.00, atunci cand s-au inchis urnele, potrivit datelor transmise de Biroul Electoral Central (BEC).Referendumul este valid daca prezenta…

- Alba Iulia a fost primul oraș din Romania unde in urma cu doi ani a fost inițiat un program ambițios de dezvoltare inteligenta, inițiat de catre Marius Bostan, fost Ministru al Comunicațiilor și pentru Societatea Informaționala. Au fost testate pana acum peste 100 de soluții ale companiilor private,…

- In caz de razboi, romanii plecați in strainatate vor avea la dispoziție 10 zile sa revina in țara, potrivit unui proiect de lege al Ministerului Apararii Naționale (MApN). Cei care nu mai au domiciliul in Romania trebuie sa contacteze centrele militare in cel mult 15 zile. La instituirea stării de…

- Iata schimbul de replici avut de catre cei doi politicieni, unul de la PSD, celalalt de la PNL, la Antena 3: Șerban Nicolae: "Inainte de a-i cere lui Lazar sa faca o ancheta, domnul Iohannis a stabilit ca Jandarmeria a incalcat legea. Și e vorba de doua declarații, ca d-aia domnul Pirșca…