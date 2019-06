Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Florin Roman a depus luni la Parlament un proiect de lege prin care propune modificarea Codului penal, astfel incat cei care ucid politisti sau jandarmi aflati in misiune sa fie condamnati cu inchisoare pe viata. "Ca deputat PNL, am depus luni un proiect de lege, in procedura…

- Deputatul PNL Florin Roman a depus, la Senat, un proiect legislativ care prevede inchisoare pe viața pentru persoanele care ucid polițiști aflați in misiune. Demersul vine in contextul in care, in urma cu o saptamana, un polițist a murit in județul Timiș, impușcat de barbatul pe care il urmarea. ​„Societatea…

- PRORomania a depus la Senat, o propunere legislativa privind votul electronic. "Spre deosebire de alte variante de vot online, varianta propusa de PRORomania se bazeaza pe o tehnologie descentralizata, astfel incat, nici macar institutia care gestioneaza sistemul sa nu poata modifica rezultatele. Siguranta…

- Liberalii au demarat procedurile de modificare a Codului Penal pentru a interzice eliberarea condiționata a criminalilor, pedofililor, violatorilor si condamnaților pentru corupție. Deputatul PNL Florin Roman a depus la Senat un proiect de lege pentru modificarea Legii 286/2009 privind Codul Penal,…