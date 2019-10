Ziua Armatei 2019. Dan Negru, propunere pentru MApN

”Sunt acasă in Timisoara și văd pregătiri de Ziua Armatei. Am o propunere pentru ștabii din MAPN: măcar anul ăsta cereți-le iertare părinților ai căror copii au fost uciși de militari români in Decembrie '89. Eu știu doi de aici, din Timisoara: LUMINIȚA FLORINA BOTOC Avea 14 ani in Decembrie '89 când… [citeste mai departe]