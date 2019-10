Totul dupa criticile lansate de social-democrati la adresa lui Ion Stefan, propunerea PNL pentru portofoliul de la Ministerul Dezvoltarii.

„Am vazut ca l-au luat deja pe Ionut Stefan la baloane. Va dati seama ca pentru PSD-isti este de neconceput ca un om sa vina in politica din privat si sa fie bogat pentru ca a muncit in privat. La PSD modelul il stiti: vii in sandale, cu sosete flausate la Bucuresti, furi o tara intreaga si... la ce i-a folosit? L-a dus la puscarie. Nu ne dorim o astfel de politica.", a declarat Roman, conform Antena3.ro.