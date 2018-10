Stiri pe aceeasi tema

- Noul proiect de lege al pensiilor, prevazut a intra in vigoare peste… 3 ani, da o lovitura sub centura pensionarilor din orașul Zlatna. Practic, in noua lege nu se mai regasește Art. 65, alin 5, prin care persoanele din zonele poluate, intrau la pensie cu 2 ani mai repede, fara a fi penalizați ca in…

- Andrei Gerea afirma ca PNL ”reușește sa se faca singur de ras in fața opiniei publice, afundandu-se și mai mult in ridicol. In scurt timp, PNL ar trebui sa iși schimbe denumirea in partidul marilor minciuni naționale, dupa afirmațiile pe care senatorul Florin Cițu le-a facut cu privire la proiectul…

- Cei mai multi fermieri din judetul Maramures care au solicitat subventii la APIA in anul 2018 se regasesc in grupul celor care au varsta cuprinsa intre 61 si 70 de ani – 8.883 cereri unice de plata. Printre fermierii din judet care au depus cereri se numara si 66 de persoane care depasesc varsta de…

- Incepand cu data de 03.07.2018 comisarii din cadrul Comisariatului Regional pentru Protectia Consumatorilor Regiunea Bucuresti-Ilfov, au desfasurat 43 actiuni de control, in vederea verificarii respectarii drepturilor si intereselor consumatorilor, conform legislatiei din domeniul protectiei consumatorilor,…

- Incepand de azi, nu mai putem plati pe loc polițistului care ne da o amenda rutiera jumatate din minimul legal al acelei amenzi, scrie avocatnet.ro. Cu toate ca vom avea la dispoziție mai mult timp sa platim jumatate din amenda minima, respectiv 15 zile, in loc de 48 de ore, va trebui sa ne folosim…

- Bilanțul Guvernului Dancila, unul care s-a vrut sa mai ștearga din imaginea dezastruoasa, s-a transformat intr-un bilanț al…gafelor, semn ca Danciloza este o boala grea. Toți s-au molipsit de la prostia Veoricai, din Videle. Un secretar de stat ne-a spus cum sta treaba cu “Centenarul pe tricoaie”. Fifor…

- Incepand cu 1 august, guvernarea PSD-ALDE, obliga fiecare roman care se incalzește cu gaze, sa plateasca cu 5,8% mai mult pentru factura. De la inceputul acestui an, factura la gaz a crescut cu circa 22% și este posibila o noua majorare de la 1 octombrie a.c. In timp ce lideri ai PSD vorbesc de plafonarea…

Presedintele Klaus Iohannis a semnat joi decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, potrivit careia costurile...