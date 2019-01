Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Florin Roman a acuzat joi, de la tribuna plenului comun unde se dezbate motiunea de cenzura, ca in Parlament au fost adusi jandarmii, iar acestia aparar penalii in timp ce in Romania au loc crime.

- Presedintele PMP Eugen Tomac a afirmat, duminica pe Facebook, ca tara noastra a împrumutat peste 11 miliarde de euro, în ultimele 11 luni, iar în acest context va fi interesant cum va proceda Eugen Teodorovici, prezidentiabilul si

- „Rectificarile bugetare se fac pentru a pune in acord realitatile economice cu finantele publice. Am plecat de la un buget initial construit pe anumite ipoteze macroeconomice si ne respectam angajamentele asumate. Am pornit cu cinci mari angajamente pe care le respectam in totalitate. Implementam…

- Deputatul PSD Mircea Draghici, propus ministru al Transporturilor, a declarat miercuri, la Parlament, de ce nu se fac autostazi în România. ”Cele mai multe cauze sunt legate de avizele pentru studiile de fezabilitate care sunt depuse la Comisia Europeana.…

- Romania s-a imprumutat, in 2018, cu mai multi bani, fata de cat s-a imprumutat in timpul crizei, respectiv cu peste Post-ul Eugen Tomac: „Romania s-a imprumutat deja, in 2018, cu mai multi bani, fata de cat s-a imprumutat in timpul crizei, respectiv cu peste 12 miliarde de euro apare prima data in…

- In ultimii doi ani, guvernul de stanga PSD-ALDE a imprumutat Romania cu 20 de miliarde de euro și pe fiecare roman cu 1006 euro. Numai in primele 9 luni ale acestui an, Dragnea a indatorat Romania cu 9,8 miliarde de euro. Este raspunsul oficial al guvernului Dancila la o interpelare pe care am adresat-o…

- Intr-o adresa trimisa drept raspuns la solicitarea Opozitiei privind datoria publica a Romaniei, Ministerului Finantelor arata ca in primele sase luni ale anului a fost atrasa, doar de pe piata externa, suma de peste 2 miliarde de euro si 1,2 miliarde de dolari. Aceste datorii se adauga sumelor obtinute…

- Senatorul PNL Florin Cițu a anunțat ca va solicita Guvernului o analiza a activitații Comisiei Naționale de Strategie și Prognoza pe care o va prezenta ulterior in Parlament. Liberalul considera ca decizia creșterii salariului minim e una politica, iar conducerea CNSP trebuie sa demisioneze, scrie…