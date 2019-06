Stiri pe aceeasi tema

- A fost scandal, miercuri seara, in emisiunea ”Romania 9”, moderata de Ionuț Cristache, la TVR 1! Scandalul i-a avut in distribuție pe Florin Roman, de la PNL, Cosette Chichirau, de la USR, și Gabriela Zoana, de la PSD.Invitat a fost și Varujan Vosganian, de la ALDE, care a vrut sa plece din…

- Liderul deputaților UDMR, Attila Korodi, a declarat la HotNews.ro LIVE ca, în pondere semnificativa, comunitatea maghiara vede ca „negativa colaborarea cu PSD”. Însa, spune el, în același timp maghiarii spun ca „trebuie sa fii pe lânga decizii”. Korodi…

- In timp ce Klaus Iohannis era prezentat sustinatorilor PNL de catre Ludovic Orban drept un stejar care tine piept ciumei rosii, in Piata Victoriei din Capitala, la Sibiu, Liviu Dragnea petrecea la un gratar in cadru restrans, cu Petre Daea si cativa oieri din Poiana Sibiului.

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat joi ca in magazinele din Romania ajung pești cu metale grele in ei care nu se pot vinde in piețele din Occident pentru ca „e pușcarie curata”. Afirmațiile vin in contextul in care 30 de tone de peste din Spania, Italia și Franța impropriu consumului din cauza…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, marti, la Suceava, unde liberalii au organizat un miting electoral, ca romanii au adevarata putere, stampila de vot, ”glontele de argint cu care pot sa rapuna dracii rosii care-si bat joc de Romania”.Citește și: Sorina Pintea, despre vaccinare!…

- Vicepreședintele PNL, Florin Roman a declarat ca ”prin noua lege a bugetului de stat, fiecarui președinte de Consiliu Judetean i s-a pus din “pix” suma de 284 de miliarde de lei vechi, bani destinați pentru co-finanțarea proiectelor de investiții a primariilor și pentru cheltuieli de funcționare.” ”Considerand…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, despre sesizarea depusa la CCR de Florin Iordache privind completurile specializate de la ICCJ, ca acesta este un nou demers pentru a da ocazia Curtii Constitutionale sa mai dea decizii prin care infractorii care au jefuit Romania scapa de condamnari,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, la inceputul sedintei, ca va fi stabilita lista candidatilor la europarlamentare, va fi analizat stadiul campaniei pentru scrutinul din 26 mai si va fi prezentat ultimul sondaj privind optiunile politice ale romanilor. "Suntem practic in momentul…