Stiri pe aceeasi tema

- Florin Raducioiu a divorțat recent de Astrid, femeia alaturi de care a stat mai bine de 20 de ani, mama celor doi baieți ai lui. "Radu" a prezentat-o recent prietenilor din mediul online pe noua lui cucerire. El a postat pe Instagram o poza cu o șatena, pe care a descris-o simplu: "My love" (Dragostea…

- Vali Barbulescu și Otniela Sandu au o relație foarte apropiata la show-ul Ferma, care a ridicat multe semne de intrebare. Vali și Otniela au o relație care i-a pus pe ganduri pe colegii lor de la show-ul Ferma, difuzat de postul de televiziune Pro TV. Cei doi sunt extrem de afectuoși unul cu celalalt…

- Victor Slav a reușit sa depașeasca episodul celei de-a doua desparțiri de Bianca Dragușanu , mama fetiței sale, Sofia Natalia, in varsta de 2 ani, și in prezent traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Raluca Silea, o bruneta focoasa deloc straina de lumea mondena. Victor Slav, in varsta de…

- Raluca Silea, noua iubita a prezentatorului de televiziune Victor Slav, lucreaza la o casa de producție și este in permanenta legatura cu mai mulți artiști celebri din Romania. Prezentatorul de televiziune Victor Slav are o relație cu Raluca Silea, o bruneta care este cunoscuta in lumea showbiz-ul…

- Florin Raducioiu a jucat pentru AC Milan in sezonul 1993-1994, bifand 14 meciuri si 4 goluri (7 meciuri și 2 goluri in Serie A). Fostul atacant a fost prezentat alaturi de Leonardo și Paolo Maldini, care i-au fost colegi. Florin Raducioiu, primele dezvaluiri despre divortul de Astrid. Care…

- Florin a vorbit despre divorțul de Astrid in cadrul uniui interviu difuzat de emisiunea Acces Direct, de la Antena 1. Raducioiu DIVORTEAZA! Prietenii vorbesc despre despartire: "Nu e vina lui!" "Dupa 23 de ani, am hotarat in mod civilizat, de comun acord sa ne separam. Probabil s-a…

- Fostul fotbalist Florin Raducioiu a vorbit despre divorțul sai de Astrid. „Probabil s-a terminat dragostea”, a spus acesta. Florin Raducioiu s-a separat de soția sa, Astrid, anul trecut, insa nu au existat prea multe declarații despre divorț. Cei doi au format o familie timp de 23 de ani. Au impreuna…

- Divor:ul a fost fEcut public in urmE cu un an, insE a fost nevoie de tot acest timp ca Florin REducioiu sE vorbeascE, pe "leau, despre despEr:irea de Astrid, cea care i-a fost so:ie timp de peste douE decenii.