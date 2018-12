Florin Răducioiu a semnat, din nou, cu AC Milan "M-am intalnit cu Maldini, cu Leonardo, directorul sportiv, am vorbit cu ei si avem o intelegere. Este ok, chiar daca nu e exact ce vreau eu. Mi se da posibilitatea, la un club care m-a facut celebru, sa lucrez. Am castigat multe acolo, prestigiu, bani. Sunt foarte apreciat, chiar daca am jucat putin. Asta ma bucura foarte mult si abia astepta sa ma intorc acolo, la inceput de ianuarie, la Milano. Voi vorbi cu ei sa vad ce pot sa fac si eu pentru echip (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

