Stiri pe aceeasi tema

- Florin Prunea, 50 de ani, fostul portar al lui Dinamo, a vorbit despre situația tensionata de la clubul din „Ștefan cel Mare". Acesta l-a laudat pe Eugen Neagoe, tehnicianul care, in mod normal, va pregati echipa din sezonul viitior. „Nu e o situație placuta pentru nimeni, dar dialogul va rezolva aceasta…

- Ultrașii lui Dinamo au declanșat un scandal de proporții dupa ce Mircea Rednic a fost demis din funcția de antrenor al „cainilor". Suporterii au creat haos la hotelul lui Negoița, apoi au boicotat prezentarea lui Eugen Neagoe, terminand cu o vizita fulgeratoare la casa directorului general Bogdan Balanescu. …

- Suporterii dinamoviști au continuat in aceasta seara derapajele la adresa conducerii, protestand dupa demiterea lui Mircea Rednic și instalarea lui Eugen Neagoe. Intai au mers acasa la Mircea Rednic și au avut o discuție cu acesta, in care antrenorul le-a transmis ca se gandește in continuare sa cumpere…

- Dinamo a anulat conferinta de presa la care Eugen Neagoe trebuia sa fie prezentat oficial in functia de antrenor al echipei. Circa 30 de suporteri au patruns in baza de la Saftica, dupa care au ajuns pana in sala de conferinte, relateaza Mediafax.Citește și: Becali i-a fixat obiectivul lui…

- Conferinta de presa in care urma sa fie prezentat oficial noul antrenor al echipei de fotbal Dinamo, Eugen Neagoe, a fost amanata, dupa ce mai multi suporteri dinamovisti s-au strans la baza de pregatire de la Saftica, protestand fata de indepartarea tehnicianului Mircea Rednic. Grupul…

- Eugen Neagoe, 51 de ani, este noul antrenor al lui Dinamo și trebuia sa fie prezentat azi, de la ora 15:00. Conferința a fost amanata din cauza fanilor nervoși prezenți la Saftica. (Detalii AICI) Dinamo a surprins pe toata lumea luni, cand a anunțat desparțirea de antrenorul Mircea Rednic, deși acesta…

- Dinamo trebuia sa-l prezinte astazi pe Eugen Neagoe (51 de ani) in funcția de antrenor, dupa demiterea lui Mircea Rednic. Conferința de presa, programata inițial pentru ora 15:00, nu a mai inceput insa, fiind anulata din cauza prezenței ultrașilor in baza de la Saftica. ...

- Eugen Neagoe (51 de ani) va fi prezentat oficial la Dinamo miercuri, de la ora 15:00, la Saftica. Neagoe a inceput deja mutarile pentru sezonul urmator, unul in care va ataca play-off-ul cu formația din Ștefan cel Mare. Primul om pe care il va aduce la Dinamo este Marius Dima, preparatorul fizic alaturi…