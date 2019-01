Stiri pe aceeasi tema

- Florin Piersic va implini 83 de ani pe 27 ianuarie. Actorul va petrece ziua de naștere alaturi de prieteni, la cinematograful care-i poarta numele. Acesta a postat un mesaj trist pe contul socializare. "Stau și ma intreb de ce s-a schimbat lumea atat de in rau. Aflu din ziare ca mi se pregateste de…

- Presedintele este incapabil sa dea un motiv serios si de inteles pentru care continua sa respinga ministrii propusi si sa tina blocate doua domenii importante. Iohannis pare ca a inceput deja campania electorala si refuza de astazi sa mai fie reprezentantul tuturor romanilor care, indiferent de optiunile…

- Anca Roxana Tautu a fost ranita grav și se afla acum la Terapie Intensiva la UPU Cluj. ”URGENT! Am nevoie de ajutorul vostru!!!Va implor! Cumnata mea a fost implicata într-un grav accident de masina între Cluj si Oradea. E în stare critica si are nevoie de sânge.…

- Un șofer roman a povestit cum a fost martorul unui teribil accident și i-a salvat pe doi pasageri dintr-o alta mașina, care erau grav raniți. Accidentul s-a intamplat pe o autostrada din Italia, in urma cu o saptamana și a fost surprins pe camera de luat vederi pe care acesta o avea montata pe tir,…

- „Minciuna oribila cu studiile de fezabilitate care costa 200 de milioane mai poate fi ‘inghitita’ doar de cei care au un televizor in loc de creier!”, afirma Ponta intr-o postare pe Facebook. Postarea integrala: „Sunt foarte dezamagit si revoltat vazand ca proiectele spitalelor regionale din Iasi, Cluj…

- ”Conform informațiilor primite de la Banca Europeana de Investiții (BEI) care finanțeaza studiul de fezabilitate pentru cele 3 spitale regionale, valoarea acestui studiu este de 1,8 milioane de Euro. Reamintesc faptul ca in timpul procesului de pregatire a perioadei de finanțare 2014-2020, Ministerul…

- „A fost 30 Octombrie, a fost Marsul Chitarelor, am intrat deja in al patrulea an de dupa Colectiv. Nu stiu daca aseara am fost multi sau putini, cu siguranta, desi unitatea de masura este aceeasi, perceptia este diferita de la om la om, de la interes la interes. Cu siguranta pentru unii am fost o…

- Deputații europeni au adoptat joi o rezoluție prin care indeamna Facebook sa le permita agențiilor UE sa realizeze o investigație amanunțita, pentru a testa protecția și securitatea datelor personale ale utilizatorilor. Aceasta vine ca urmare a scandalului Cambridge Analytica, in care informațiile…