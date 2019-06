Stiri pe aceeasi tema

- Florin Piersic a declarat, miercuri, la Iași, unde este invitat special al Festivalului Serile Filmului Romanesc, ca nu ii plac cei care se plang de faptul ca vorbește mult. „Instrumentul actorului e cuvantul, bucurati-va ca mai pot sa va vorbesc, sa va povestesc despre mine”, a spus actorul, potrivit…

- Actorul Florin Piersic este invitatul special al celei de-a zecea editii a Festivalului Serile Filmului Romanesc (SFR). El va primi miercuri seara titlul de cetatean de onoare al Iasului, dar si premiul Institutului Cultural Roman, acordat de cinci ani invitatului special al SFR. Editia din acest an…

- Piersic a primit miercuri prima stea din cele cinci de pe „The Wall of Fame”, o initiativa a unui hotel iesean, iar în cursul serii i se va decerna si titlul de Cetatean de Onoare al capitalei Moldovei. Invitatul special al acestei editii aniversare a festivalului este Florin…

- Actorul Florin Piersic este omagiat in cadrul celei de-a zecea editii a Festivalului Serile Filmului Romanesc (SFR), eveniment care se desfasoara la Iasi in perioada 12 - 16 iunie, el primind miercuri prima stea din cele cinci de pe 'The Wall of Fame', o initiativa a unui hotel iesean, iar in…

- Actorul Florin Piersic, care a implinit anul acesta 83 de ani, va avea o ediție a „Serilor Filmului Romanesc” dedicata. Evenimentul ajuns la ediția a zecea va avea loc la Iași, in perioada 12-16 iunie "Retrospectiva Florin Piersic" va include filmele "De-as fi… Harap-Alb", "Haiducii lui Saptecai", "Elixirul…

- Actorul Florin Piersic va primi distinctia de cetatean de onoare al municipiului Iasi, decizia in acest sens fiind luata vineri, in unanimitate, in plenul Consiliului Local Municipal, distinctia urmand a-i fi acordata cu ocazia Festivalului Serile Filmului Romanesc (SFR). "Florin Piersic este nu doar…

- Liberalii organizeaza, sambata, la doua zile dupa marele miting al PSD, o actiune de campanie, la care a fost invitat si presedintele Klaus Iohannis. Seful statului iese, astfel, in prima actiune electorala pentru promovarea referendumului pe Justitie, care va avea loc in aceeasi zi cu alegerile europarlamentare,…

- Mii de protestatari de la Iași au plecat, joi seara, intr-un marș pe strazile orașului, dupa ce inițial le-a fost permis sa intre in Piața Unirii, dupa plecarea simpatizanților PSD. In fața sediului PSD din Iași, oamenii scandeaza "PSD, ești un gunoi, ne tragi țara inapoi", informeaza Mediafax.Citește…