Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul de arta stradala revine la Timișoara cu cea de-a V-a ediție, care se ca desfașura la sfarșitul saptamanii in curs. In recent inauguratul Iulius Gardens din ansamblul Iulius Town, vor fi doua zile pline, cu momente muzicale, teatru, statui vivante și multe altele. Check Art Festival reunește…

- Teatrul maghiar „Csiky Gergely” deschide noua stagiune vineri, 30 august, ora 19.00, cu un spectacol in aer liber, „Someone from Home”, o coproductie internationala cofinantata prin programul european „Europa Creativa”, ai carei parteneri sunt teatrul maghiar timisorean, Centrul Studentesc de Cultura…

- Tinerii teribiliști care tureaza motoarele mașinile in miez de noapte și le tulbura somnul timișorenilor reprezinta o problema in fiecare vara. Polițiștii locali au ascultat plangerile cetațenilor și s-au pus sa-i sancționeze pe cei care se intrec sau fac drifturi, punandu-și atat viețile lor in pericol,…

- Un tanar a fost prins in timp ce incerca sa sparga un automobil parcat in curtea unui bloc din Capitala. Dupa ce a fost transportat la inspectorat, suspectul, care era in stare de ebrietate, nu a ezitat sa se dea in spectacol in fața polițiștilor.

- Peste 30 de artisti din 11 tari au venit la Festivalul International de Arta Stradala din Timisoara. Acestia lucreaza departe de ochii lumii, in tunelul auto de la Iulius Town, care va fi deschis circulatiei in 30 august.

- „Frames & Shapes” este un spectacol de dans contemporan care rezulta din munca depusa de coregrafele Louise Kesley (Marea Britanie) și Lavinia Urcan (Romania), alaturi de dansatori profesioniști și amatori, in cadrul primei școli de vara cu același nume!

- Voluntarii de la Look Inside organizeaza miercuri, 3 iulie, de la ora 18, la Azilul de Noapte de pe strada Brancoveanu nr. 50 din Timișoara, un nou eveniment prin care va provoaca sa fiți buni. Cei de la Look Inside, alaturi de voi, vor oferi din nou o cina rece celor 75 de oameni ai strazii, iar…

- Jupiter se afla luni in ''opozitie'', mai exact in partea opusa a Soarelui, moment in care cea mai mare planeta din sistemul nostru solar este mai stralucitoare decat in orice alta perioada a anului și este vizibila intreaga noapte, relateaza Mediafax.