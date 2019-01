Florin Piersic, show la 83 de ani. ”Şi nevasta lui Iohannis, Carmen. Ai văzut-o în minijup?” Marele actor Florin Piersic implineste duminica frumoasa varsta de 83 de ani. El si-a sarbatorit ziua de nastere asa cum obisnuieste de ani buni, in mijlocul celor care il iubesc. Florin Piersic a fost intampinat sambata seara de fani in cinematograful care ii poarta numele. Acolo a fost organizat un spectacol in cinstea sa. Florin Piersic a fost primit cu mare caldura de aproape 1000 de persoane, care s-au adunat pentru a-i ura “La multi ani!”. Reporter: Cum va simțiți? Florin Piersic: Ca de 22 de ani. Extraordinar. Imi pare rau de un singur lucru, ca n-am 38 și am 83. Nu sunt emoționat, ma gandesc… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

