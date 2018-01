Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 19 ianuarie 2018, Liceul Teoretic „Ioan Slavici“ din Panciu a sarbatorit 71 de ani de la inființare, in cadrul festivitații gazduite de Sala Mare a Casei de Cultura „Mihai Eminescu“. Evenimentul a reunit elevi, absolvenți, actuali și foști profesori. …

- Opt ani se implinesc de cand actorul si poetul Vasile Cojocaru s a mutat intr o stea. S a intamplat pe 20 ianuarie 2010, o zi cu ger si troiene. Plecase spre Casa de Cultura a Sindicatelor din Constanta, acolo unde trebuia sa se intalneasca cu studentii. Cu dragii lui studenti. Din pacate, nimeni nu…

- Marți, 13 februarie, ora 19:00 la Casa de Cultura a Sindicatelor din Pitești va avea loc spectacolul de teatru cu piesa“ Straini din noapte”,cu Florin Piersic si Medeea Marinescu, regia Radu Beligan. Cei doi ...

- In lumea politica deja circula zvonul ca mai multi ministri isi vor anunta demisia, impreuna cu premierul Mihai Tudose.Este vorba despre vicepremierul Marcel Ciolacu, Marius Nica, de la Fonduri Europene, Felix Stroe Transporturi , Mircea Titus Dobre Turism si, posibil, Lucian Romascanu, de la Cultura,…

- În timp ce pentru mulți dintre noi sarbatorile de iarna s-au încheiat deja, pentru ortodocșii de rit vechi acestea continua. Noaptea trecuta ei au sarbatorit intrarea în Noul An. Și în Constanța au fost numeroase persoane care au petrecut potrivit tradițiilor cu masa îmbelșugata.…

- Momente grele pentru Varu’ Sandel. Indragitul artist Sandu Pop, cunoscut de public drept ”Varu’ Sandel”, este invitatul Oanei Turcu in cadrul emisiunii ”Refresh by Oana Turcu”, unde vorbește deschis atat despre lucrurile frumoase din viața lui, cat și despre cele dureroase. Varu’ Sandel susține ca in…

- ♦ Peste 11 milioane de turisti au sosit anul trecut in unitatile de pe plan local, cu mai bine de 10% in plus fata de anul precedent ♦ Aproape un sfert, adica 2,6 milioane, dintre acestia sunt straini ♦ Doar in opt judete (inclusiv municipiul Bucuresti) mai bine de un sfert din totalul…

- Camille Allard a ocupat functia de medic inspector al apelor termale de la Saint Honoreacute;, in centrul Frantei. In timpul Razboiului Crimeii 1853 1856 , el a facut parte din misiunea trimisa de guvernul de la Paris in 1855, in Dobrogea otomana, in scopul construirii unui drum intre Constanta si Rasova…

- Politistii rutieri au oprit circulatia rutiera astazi in jurul pranzului pe bulevardul Alexandru Lapusneanu din Constanta de la sensul giratoriu de la intersectia cu strada Nicolae Iorga pana la intersectia cu strada IG Duca. A fost luata aceasta masura pentru a se putea desfasura in conditii de siguranta…

- Astazi, Fortele Navale Romane participa la ceremonii militare de depuneri de coroane si jerbe de flori, la monumentele inchinate eroilor martiri cazuti pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, in garnizoanele Constanta si Mangalia, Braila si Bucuresti. Astfel, conform programului, la Constanta,…

- Artiștii Asamblului “Jidvei Romania” au adus, vineri, atmosfera sarbatorilor de iarna la Cugir, in spectacolul de Craciun, la Casa de Cultura a Sindicatelor. Au intepretat tradiționalele colinde și cantece pastorale de grup. De asemenea, publicul a putut asculta cantece tradiționale romanești (cantece…

- Edilul municipiului Targu Jiu, Marcel Romanescu, a declart ca primaria ar fi interesata de situatia Casei de Cultura a Sindicatelor. Imobilul a fost scos la vanzare de un lichidator judiciar. Suma ceruta este de peste 2 milioane de euro. Romanescu sustine ca peste sase luni pretul va scadea,conform…

- Clubul Sportiv Viitorul Zalau va organiza si in acest an traditionalul eveniment “Vine Mosul la Viitorul”, momentul festiv urmand sa se desfasoare sambata, incepand cu ora 11, la Saca de Cultura a Sindicatelor din Zalau. Conducerea CS Viitorul Zalau vine si in acest an cu o surpriza pentru juniorii…

- Casa de Cultura a Sindicatelor, edificiul din centrul municipiului Tg-Jiu aflat in paragina de ani buni, ramane in starea actuala și pare ca autoritațile nu au gasit o cale pentru a prelua imobilul in administrare. Lichidatorul judiciar al fundației care deține imobilul a inițiat, incepand…

- Situata pe bulevardul Alexandru Lapusneanu, la nr. 1, atrage atentia prin dimensiunile sale nu tocmai obisnuite. Este edificiul pe langa care nu poti trece fara sa i constati monumentalitatea, situat fiind la intersectia bulevardului mai sus amintit cu strada I.L. Caragiale. Ati ghicit, este vorba despre…

- Sambata 16 decembrie, de la ora 10, in fata Casei de Cultura a Sindicatelor de la Mioveni va fi dezvelit bustul lui Constantin Stroe, omul care se confunda cu istoria si evolutia Dacia si de la a carui trecere in nefiinta se implineste un an. Bustul va fi dezvelit in prezenta familiei,…

- Sambata 16 decembrie, de la ora 10.00, in fata Casei de Cultura a Sindicatelor de la Mioveni va fi dezvelit bustul celui care a fost dr. ing. Constantin Stroe – omul care se confunda cu istoria si evolutia Dacia si de la a carui trecere in nefiinta se implineste un an. Bustul va fi dezvelit in prezenta…

- Spectacolul ”Feerie de Craciun” organizat de Clubul de Dans Sportiv ”Live is Dance” va avea loc in 17 decembrie la Casa de Cultura a Sindicatelor din Alba Iulia. ”Este a IV- a ediție a spectacolului „Feerie de Craciun”. Consideram noi ca este unul dintre cele mai frumoase spectacole de Craciun cu tema…

- Studentii Universitatii „Stefan cel Mare" Suceava (USV) si-au sarbatorit bobocii pe valea Nilului, in fascinanta si enigmatica lume a Egiptului Antic. Editia 2017 a Balului Bobocilor a fost gazduita de Casa de Cultura a Sindicatelor Suceava, spectacolul organizat in cinstea celor aflati ...

- Primaria Municipiului Medgidia și Garnizoana Medgidia au marcat Ziua Naționala a Romaniei printr-o serie de manifestari menite sa reimprospateze amintirea acestui important moment istoric. Sarbatorirea tuturor romanilor a debutat cu un ceremonial de omagiere a fauritorilor unitații, independenței și…

- Tinerii de la Filadelfia iși doresc sa aduca un strop de fericire oamenilor strazii. „Ne propunem ca impreuna cu fiecare din voi sa daruim o patura sau un sac de dormit pentru oamenii strazii. O mare parte din ei dorm prin canale, sub poduri, pe langa conducte de apa calda sau in case parasite care…

- Comandantul Garnizoanei Caransebeș, lt.col. Sorin Avram și primarul Felix Borcean au salutat impreuna militarii aflați in fața Crucii Identitații Naționale, dupa care au urmat o slujba religioasa și alocuțiunile oficialitaților prezente. „Este sarbatoarea intregii națiuni, lumea trebuie sa…

- Sala arhiplina la Casa de Cultura a Sindicatelor acolo unde azi, 1 decembrie, a avut loc concertul dedicat „Zilei Naționale a Romaniei”. Spectacolul a inceput cu intonarea Imnului Național, cantat de intreaga sala alaturi de Corul „Medieșana” de la Medieșu Aurit. Apoi pe scena a urcat directorul Muzeului…

- Ziua Nationala a Romaniei va fi marcata vineri, 1 Decembrie, printr-un ceremonial militar-religios care va debuta la ora 10.00, la statuia Ostasului Roman din Parcul 1 Decembrie. Dupa festivitati, va incepe distribuirea meniului traditional de fasole cu ciolan, varza murata si ceai, pe platoul din fata…

- Evenimentul din aceasta seara, de la Constanta, care l a avut in centru pe Ilie Floroiu, a continuat de la Casa de Cultura, cu "repriza a treialdquo;, la Restaurantul Zorile.Invitatii sarbatoritului zilei, sportivi, antrenori, oficiali de club, prieteni si apropiati ai fostului mare atlet s au bucurat…

- Astazi a fost o zi speciala pentru Ilie Floroiu. Dupa o cariera de aproape 50 ani in slujba sportului, prima oara ca sportiv de performanta, apoi ca si conducator de club, pentru Ilie Floroiu a venit si momentul retragerii. In ziua in care a implinit 65 ani, fostul mare atlet si-a anuntat iesirea la…

- Sala de spectacole de la Casa de Cultura a Sindicatelor este arhiplina, la aceasta ora, cu ocazia galei dedicate fostului mare atlet, Ilie Floroiu, aflat la ultima zi in postura de director al Clubului Sportiv Farul Constanța, astazi, 29 noiembrie, o data cu implinirea frumoasei varste de 65 de ani.Nume…

- Corul ”Theotokos” din Alba Iulia a implinit, in aceasta luna, 30 de ani de cand colinda, la propriu și la figurat, intreaga lume. Coordonați de dirijorul Calin Bulac, in 25 de ani, mii de copii au invațat sa cante și au transmis, astfel, mesajul lor de bucurie unor comunitați si culturi de toate felurile,…

- Soc in lumea artistica din Romania Astazi, s a stins din viata, la varsta de 81 de ani, marea actrita Stela Popescu.Peste o luna, Stela Popescu ar fi implinit 82 de ani. Actrita a fost gasita decedata, astazi, la locuinta ei. Potrivit declaratiei lui Gheorghe Ungureanu, directorul Casei de Cultura a…

- Consilierii locali din Constanta se vor reuni, luni, 27 noiembrie, in sedinta ordinara. Pe ordinea de zi, se afla si un proiect de hotarare prin care fostul mare atlet Ilie Floroiu, aflat in ultima saptamana in postura de director al CS Farul Constanta, ar urma sa devina cetatean de onoare al municipiului…

- Casa de Cultura din Constanta gazduieste miercuri, 29 noiembrie, un eveniment special, o festivitate care va marca iesirea la pensie a directorului Clubului Sportiv Farul, fostul mare atlet Ilie Floroiu, ca si implinirea de catre acesta, in aceeasi zi, a varstei de 65 de ani.Festivitatea va incepe la…

- In urma unei cereri adresate de instituția de cultura zalauana, Primaria Zalau a decis aprobarea unei reduceri cu 80 la suta a impozitului pentru cladire aparținand Casei de Cultura a Sindicatelor. Daca Proiectul de hotarare va fi aprobat in ședința de maine a Consiliului local Zalau, aceasta reducere…

- "Legea vaccinarii: obligativitate sau recomandare ldquo; a fost subiectul dezbaterii organizate ieri, in sala mica a Casei de Cultura a Sindicatelor, de Cristina Dumitrache, deputat PSD de Constanta, autor al mai multor amendamente la legea vaccinarii. Parlamentarul a afirmat ca romanii sunt printre…

- Cristina Dumitrache a organizat, vineri dupa-amiaza, o dezbatere pe tema "Legea vaccinarii: obligativitate sau recomandare", la care au participat peste o suta de persoane, evenimentul fiind gazduit in sala mica a Casei de Cultura din Constanta. Deputatul social-democrat a precizat de la inceputul…

- Casa de Cultura a Sindicatelor a devenit neincapatoare, miercuri seara, pentru oradenii dornici sa asiste la spectacolul „Lacul lebedelor”. Muzica si imaginea s-au aflat intr-o perfecta armonie in cel mai apreciat spectacol de balet din lume. In patru acte, balerinii Companiei „St. Petersburg…

- Astazi, la ora 14.00 are loc dezbaterea publica pe tema ldquo;Legea vaccinarii: obligativitate sau recomandare ", in Sala Mica a Casei de Cultura a Sindicatelor, organizata de Cristina Dumitrache, deputat PSD, autor al mai multor amendamente la legea vaccinarii.Vor participa si specialisti care vor…

- Deputatul PSD Constanta, Cristina Dumitrache, organizeaza vineri, 17.11.2017, ora 14.00, la Sala Mica a Casei de Cultura a Sindicatelor, o dezbatere publica pe tema ldquo;Legea vaccinarii: obligativitate sau recomandare "ldquo;Sunt PRO vaccin, PRO informare, PRO transparenta, PRO comunicare si PRO dreptul…

- La Casa de Cultura a Sindicatelor (CCS) Galati, pe 28 noiembrie 2017, de la ora 20.00, galatenii sunt invitati la „o comedie dusa cu capul”: „Un barbat pentru Sara”, de Sam Bobrick. Din distributie fac parte: Constantin Cotimanis, Emilia Popescu, Diana Cavallioti, Andi Vasluianu si Andreea Vasile. Biletele…

- La Casa de Cultura a Sindicatelor (CCS) Galati, va avea loc, pe 27 noiembrie 2017, la ora 19.30, un spectacol aniversar: 20 de ani de la debutul de succes, cu Emilia Ghinescu si Nicu Paleru, ocazie cu care Nicu Paleru isi va lansa albumul „Mama scumpa si miloasa”. La spectacolul prezentat de Gelu Voicu…

- Corul Armatei Roșii revine saptamana viitoare in Romania cu spectacolul ''The Great Revival'' (''Marea Renaștere''), un concert inchinat memoriei membrilor Ansamblului Alexandrov, care au pierit in accidentul aviatic de anul trecut. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, aproape 7.000…

- Mitingul se desfasoara in fata Casei de Cultura a Sindicatelor din Mioveni, judetul Arges si a inceput putin inainte de ora 13.00. Potrivit autoritatilor, la miting sunt prezenti aproximativ 6.000 de sindicalisti, desi organizatorii au anuntat ca se asteapta ca la protest sa participe 10.000…

- "Consiliul Sindicatului Autoturisme Dacia a hotarat, in sedinta din data de 27 octombrie 2017, organizarea unui mare miting de protest la Mioveni, pe platoul din fata Casei de Cultura a Sindicatelor 'Dacia', marti, 7 noiembrie 2017, incepand cu ora 12:30. Vor participa membri ai Sindicatului…

- Adelina Petrariu și Bogdan Moghiroiu au caștigat titlurile de Miss și Mister Boboc 2017, la Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia. Vineri seara, 14 elevi de clasa a IX-a au urcat pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor, intr-un spectacol-concurs cu tema „Vestul Salbatic”, la Balul…

- Colegiul Național „HCC” din Alba Iulia și-a desemnat, in aceasta seara, caștigatorii Balului Bobocilor 2017. Titlurile de Miss și Mister au fost caștigate in acest an de Petrariu Adelina și Moghiroiu Bogdan, care vor reprezenta cu mandrie generația clasei a IX-a, iar premiile de Popularitate au ajuns…

- Balul Bobocilor 2017 organizat de elevii Colegiului Economic ”Dionisie Pop Marțian„ din Alba Iulia se va desfașura vineri, 17 noiembrie. Pentru titlurile de Miss și Mister se vor lupta in acest an 8 perechi de boboci, proaspat intrați pe bancile liceului. Competitia se va desfasura la Casa de Cultura…

- In numai doua saptamani, in urma acțiunilor organizate de polițiștii de imigrari constanțeni, au fost depistați șase cetațeni straini in situații ilegale, aplicandu-se sancțiuni de peste 40.000 de lei. In județul Constanța sunt inregistrați peste 500 de cetațeni straini cu drept legal de ședere, cei…

- Primarul municipiului Constanta, Decebal Fagadau, participa astazi, 31.10.2017, de la ora 10:00, la Sala Mare a Casei de Cultura a Sindicatelor la festivitatea de premiere a seniorilor Constantei.Festivitatea are loc in fiecare luna, si premiaza seniorii care au implinit 80 de ani, 90 de ani sau 50…