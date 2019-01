Stiri pe aceeasi tema

- Ciolos afirma ca "asocierea numelui meu cu oameni pe care nu ii cunosc este un lucru mizerabil", adaugand ca "jurnalistul" Marius Oprea are, "in mod ironic", acelasi nume cu "unul dintre cei mai controversati oameni politici din Romania". "Avand in vedere cat de multi romani au colaborat sau au lucrat…

- "Pensionarii sunt cei mai corecti. Mai ales cei saraci", spune o femeie, care isi insotea mama la o coada de zeci de persoane in fata Casei de Ajutor Reciproc al Pensionarului de pe strada Stefan cel Mare. Luni, 14 ianuarie, imediat dupa ce si au numarat banii din pensie, batranii au profitat de cerul…

- EMINESCU… La Centrul „Mihai Eminescu” din Barlad au debutat pe 12 ianuarie, „Zilele Eminescu” in prezenta primarului Dumitru Boros. Manifestarile se desfasoara in perioada 12-15 ianuarie sub egida Primariei si a Consiliului Local Barlad, in colaborare cu Asociatia Bibliotecarilor din Romania (ABR)-Filiala…

- EMINESCU… La Centrul „Mihai Eminescu” din Barlad au debutat pe 12 ianuarie, „Zilele Eminescu” in prezenta primarului Dumitru Boros. Manifestarile se desfasoara in perioada 12-15 ianuarie sub egida Primariei si a Consiliului Local Barlad, in colaborare cu Asociatia Bibliotecarilor din Romania (ABR)-Filiala…

- Vladimir Draghia este un barbat implinit alaturi de partenera sa de vița, Alice Cavaleru. Cei doi se ințeleg perfect și formeaza un cuplu de invidiat. Vladimir Draghia și partenera sa de viața, Alice Cavaleru, sunt unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul romanesc. Se iubesc enorm și acest…

- Ziua Naționala a Romaniei din anul de grație 2018 s-a terminat intr-un mod spectaculos, datorita Instituției Prefectului și structurilor aflate in subordinea Ministerului Afacerilor Interne (MAI).

- Romanii, popor italic din marea familie indo europeana, au reusit sa faureasca un imperiu tricontinental si o civilizatie cu o cultura scrisa care a stat la baza civilizatiei europene. Timp de sapte secole I i. H. ndash; VI d. H. , Dobrogea locuita de getii autohtoni si colonistii greci a facut parte…

- COLECTIV, 3 ANI. Peste doua mii de oameni, tineri, adulți cu copii și persoane in varsta, participa marți seara la Marșul Chitarelor, ce a pornit din parcul de la Unirii cu destinația Colectiv. 65 de torțe au fost aprinse in memoria celor care și-au pierdut viața in urma incendiului, iar printre participanți…