Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Florin Piersic a declarat joi seara, la un eveniment dedicat Centenarului, ca la 100 de ani de la Marea Unire ii transmite Romaniei sa-si ia soarta in maini. "Romaniei nu pot sa ii transmit nimic, decat sa-si ia fraiele in mana, cei care conduc Romania. Eu doresc ca aceasta tara sa fie tara…

- Senatorul UDMR Novak Csaba-Zoltan a afirmat, miercuri, la sedinta solemna a Parlamentului, ca ”maghiarii din Romania nu se pot raporta la acest Centenar la fel ca majoritatea romanilor, intrucat ceea ce romanii considera ca fiind implinirea dezideratului lor national, pentru maghiari va ramane o…

- Liviu Varciu se afla in Madagascar, acolo unde filmeaza pentru „Ultimul Trib”, astfel ca, de ziua lui onomastica, acesta a fost fara familie și cei doi copii. Dupa ce localnicii i-au oferit cadou o pictura pe fața, cu motive tradiționale, Liviu Varciu și-a luat un cadou , pe motiv ca nu a primit niciunul.…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, spune ca, pentru preluarea si derularea in bune conditii de catre Romania a presedintiei Consiliului UE, disputele interne nu trebuie "exportate" la nivelul...

- Romania risca sa-si piarda competitivitatea pe termen lung si sa condamne generatiile viitoare la saracie, daca nu investeste inteligent in sanatatea si educatia cetatenilor sai, a declarat Tatiana Proskuryakova, directorul de tara al Bancii Mondiale (BM) pentru Romania si Ungaria, citata intr-un comunicat…

- Liviu Dragnea a laudat interventia premierului Dancila in Parlamentul European cu ocazia dezbaterii statului de drept din Romania. "Am primit multe mesaje si m-am simtit mandru ca sunt roman. Am vazut un premier al Romaniei care a mers cu respect, cu demnitate in a reprezenta tara. Ceea ce am cerut…

- „Prezența prim-ministrului Viorica Dancila la Bruxelles și discuțiile avute cu liderii politici din Parlamentul European sunt cat se poate de firești, acestea inscriindu-se in linia acțiunilor de pregatire in vederea preluarii Președinției Consiliului Uniunii Europene la inceputul anului viitor,…

- Liberala Raluca Turcan, mesaj pentru parinți, elevi și profesori la inceput de an școlar. Intr-o postare pe Facebook, Turcan subliniaza importanța invațamantului in Romania. "Dragi parinți, elevi și profesori,Astazi incepe un nou an școlar. Cu toții ne-am fi dorit ca in anul…