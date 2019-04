Florin Piersic, MESAJ DISPERAT pe Facebook. Incredibil, prin ce trece MARELE ACTOR Florin Piersic a reacționat dupa ce au aparut mai multe pagini false care-i folosesc identitatea și scriu in numele sau. S-A AFLAT! Ce pensie primeste marele actor FLORIN PIERSIC. Este SCANDALOS "Dragii mei, am vazut intamplator ca au aparut tot felul de pagini de Facebook Florin Piersic, in care se posteaza interviuri pe care nu le-am dat de fapt niciodata. De pilda, am citit o declaratie din ianuarie, in care spuneam ca sunt autorul versurilor cantecului "Am ars in felul meu", care este, hai sa zic asa, un fel de carte a mea de vizita, muzicala. Informatia este eronata.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

