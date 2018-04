Stiri pe aceeasi tema

- Cand vine vorba de relații insa, anxietatea poate avea diferite manifestari. Suntem terifiați ca luandu-ne un angajament fața de o alta persoana, ne vom pierde independența. Mai are cineva frica asta? Nu? Atunci care sunt fricile normale dintr-o relație? Sigur te-ai intrebat daca totul este in regula…

- Oricat de entuziasmata ai fi pentru noua ta relație, nu uita ca e bine sa iei in considerare și semnele pe care partenerul ți le transmite. O relatie serioasa presupune mai mult decat intalniri pasagere, anunțate cu cateva ore inainte.

- Scandalul cu Ana Baniciu, cu care Smiley s-ar fi aflat in tatonari chiar cand se afla in vacanța cu Gina Pistol, a fost un semn de intrebare pentru mulți. Oare a adus acest episod la o clatinare a relației lor? Se pare ca... nu!

- Iata zodiile care nu isi pierd timpul intr-o relatie care nu merge nicaieri, potrivit eva.ro. Berbec Fiind impulsiv si increzator in el insusi, Berbecul nu isi pierde timpul cu drama si cu nemultumirile in viata. El e prea hotarat si entuziasmat de viata lui si de scopurile sale pentru…

- Vecina Ilenei Ciuculete rupe tacerea. Cezara Filimon o cunoștea de 14 ani și știa ce fel de relație avea artista cu Cornel Galeș. Aceasta a facut marturisiri emoționant, la un an de cand interpreta s-a stins din viața. Prietena buna a Ilenei Ciuculete a suferit cumplit dupa moartea acesteia. Cezara…

- Andreea Mantea nu va mai prezenta, alaturi de Mihai Mitoșeru, emisiunea “Se striga darul”.Mantea va ramane la Kanal D la emisiunea WOWbiz, pe care o prezinta alaturi de Victor Slav. Conform celor de la click.ro, postul de televiziune a inceput deja castingul pentru a gasi o coprezentatoare pentru emisiunea…

- Angela Similea a decis sa spuna adio scenei. Decizia vine dupa un lung sir de evenimente dureroase, decesul unor persoane dragi, dar si din cauza ca radiourile nu o mai difuzeaza. Florin Piersic si Angela Similea, relatie interzisa in tinerete: "Cu Angela am fost intr-un amor nebun" Angela…

- Alexandru Piturca si Iulia Parlea s-au despartit si au decis ca asa este mai bine pentru amandoi, scrie spynews.ro. Dupa ce relatia lor a fost presarata mai mult cu scandal si despartiri, cei doi au hotarat sa nu se mai amageasca si sa incheie totul, potrivit informatiilor din presa. Citeste…

- Claudia Pavel rupe tacerea dupa ce s-a spus ca are o relație cu Cazacu. Artista a fost eliminata de la Exatlon, in urma cu ceva timp, iar acum a vorbit despre cum a fost experiența pentru ea, dar și despre zvonurile cum ca intre ea și Catalin ar fi mai mult decat o prietenie. Intrebata și despre relația…

- BERBEC Cu cat vei petrece mai mult timp alaturi de partener in aceasta saptamana, cu atat relatia dintre voi va deveni si mai puternica, iar iubirea mai mare. Daca esti singura, o persoana care a trecut fugitiv prin viata ta candva va reveni sub alta forma, cu un alt scop. Nu este exclus…

- Cozmin Gușa contraataca, dupa acuzațiile ce i-au fost aduse in interviul acordat B1TV de Elan Schwartzenberg, fostul patron de la Realitatea TV. Actualul cofinanțator al televiziunii de știri a declarat, pentru Evenimentul zilei, ca Schwartzenberg executa o comanda venita din zona structurilor de…

- Omul de afaceri Elan Scwartzenberg rupe tacerea din Israel, acolo unde afla fugit de ceva vreme. "Liviu Dragnea doreste sa lase senzatia ca are o relatie speciala in Israel. Nu are nicio relatie speciala. Dragnea este un inalt demnitar care vine in Israel, dar nu cred ca are vreo relatie protectionista,…

- Omul de afaceri Elan Schwartzenberg declara ca presedintele PSD Liviu Dragnea nu are nicio relatie speciala in Israel, desi vrea sa lase aceasta senzatie, sustinand ca a verificat acest lucru.

- Elan Schwartzenberg, fugit din tara de peste sase ani si urmarit international, e convins ca știe adevarul despre ce relații are Liviu Dragnea in Israel. Șeful PSD a fost, de mai multe ori, și in calitate oficiala, la Tel Aviv, acolo unde s-a intalnit cu premierul statului evreu, Benjamin Netanyahu.Afaceristul…

- Telenovela Kamara- Oana (soția) – Madalina(amanta) pare fara sfarșit. O persoana foarte apropiata Madalinei vine cu noi dezvaluiri și susține ca aceasta a avut o viața extrem de tumultoasa, ajungand la un moment dat chiar in pragul sinuciderii! “Inainte cu mult timp de a-l cunoaște pe Kamara, Madalina…

- Kamara și Madalina s-au desparțit, dupa ce artistul și soția lui, Oana, au avut mai multe apariții in platoul de la Kanal D. In cele din urma, „amanta” a cedat și a rupt orice legatura cu interpretul. Dupa ultima aparitie a lui Kamara și a Oanei, la WOWbiz, in care s-au imbratisat si au izbucnit in…

- BERBEC: Daca se vor stradui puțin, berbecii vor reuși sa-și rezolve o problema financiara cu care se confruntau de mult timp. Este bine sa o rezolve acum. TAUR: Este posibil ca acești nativi sa sa semneze un nou contract de munca prin intermediul caruia vor avea ocazia sa caștige…

- Iubita lui Catalin Cazacu a pierdut sarcina. Ana Roman a rupt tacerea, in cadrul emisiunii de la Kanal D, dupa ce s-a spus ca acesta are o relație cu Claudia Pavel. Dupa ce Claudia Pavel a povestit despre experiența la Exatlon și zvonurile cum ca ar avea o relație cu Catalin Cazacu , Ana Roman scoate…

- Luana si Cabral Ibacka au avut o relatie cinci ani, timp in care au devenit si parinti. Cei doi au impreuna o fata, pe Inoke, in varsta de aproape 16 ani. Relatia celor doi s-a terminat, dar au mentinut o relatie de prietenie si dupa divort.

- Imagine emoționanta cu Cristi Mitrea și baiețelul lui. Fostul iubit al Andreei Mantea a postat pe contul de socializare fotigrafia in care David doarme in brațele lui. Alaturi a scris un mesaj emoțioant. David, puștiul Andreei Mantea, in varsta de trei ani a cucerit internetul. „Tata va avea grija…

- Celebrul actor clujean Florin Piersic a vorbit recent despre idila pe care a avut-o cu Angela Similea.Acesta a spus ca, la vremea aceea, artista era”cel mai mare trofeu, cum ar fi Angelina Jolie acum”.„Cu Angela am fost într-un amor nebun. Luni întregi…

- "Evaluarea miniștrilor se va face lunar, impreuna cu cei doi președinți, domnul Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu. Vom avea o evaluare a fiecarui ministru in parte. Am spus la inceput ca pe fiecare minister vom face analize, v-am dat niște termene, in funcție termene, de implementarea din…

- Indragitul actor Florin Piersic a recunoscut ca in perioada in care era casatorit cu Ana Szeles a avut o aventura cu cantareata Angela Similea. Florin Piersic, 82 de ani, a marturisit ca in tinerete a avut o relatie cu Angela Similea, scrie apropotv.ro. Actorul a explicat ca era imposibil sa nu ii faca…

- Kamara si amanta acestuia, Madalina, au vorbit despre relatia pe care o au in prezent. Artistul a marturisit ca urmeaza sa divorteze si ca vrea sa vada cum va decurge relatia cu noua sa iubita.

- Nea Marin este un personaj cu totul aparte in peisajul monden romanesc. S-a facut remarcat publicului telespectator din țara noastra din postura de dansator și coregraf de dansuri tradiționale, dar și de la diverse show-uri de televiziune, acolo unde a pus vedetele la munca și a fost ca un zbir pentru…

- Florin Piersic si Angela Similea au format in anii ’80 un cuplu frumos, insa artistul nu a evitat sa vorbeasca prea mult despre relatia cu cantareata. Despre idila lor s-a scris foarte mult, dar amandoi au fost foarte secretosi. Pana acum cand actorul a rupt tacerea. A

- Kamara a vorbit despre relatia pe care o are in prezent. Artistul a marturisit ca urmeaza sa divorteze si ca vrea sa vada cum va decurge relatia cu noua sa iubita. De asemenea, Kamara a povestit ca a incercat sa mai aiba si alte relatii inainte de a fi cu Madalina, insa nu i-au reusit, iar ruptura dintre…

- Dupa ce Madalina, tanara cu care artistul are o relație extraconjugala, a aparut intr-o emisiune TV, Kamara a decis sa vorbeasca și el in fața intregi țari, despre casnicia lui. El susține ca este desparțit de soție de aproximativ șase luni, insa locuiesc in continuare impreuna de dragul baiețelului…

- Cunoscut pentru pasiunea sa fața de teatru, film și nu il ultimul rand femei frumoase, Florin Piersic a recunoscut de curand ca a avut o relatie cu Angela Similea pe cand amandoi erau casatoriti.

- Florin Piersic si Angela Similea au format in anii '80 cel mai frumos cuplu de pe scena, iar in viata reala au trait o poveste de dragoste interzisa. Ambii erau casatoriti. De la spectacolele care ii aducea pe aceeasi scena si pana la dragoste nu a fost decat un pas. "Cu Angela am fost intr-un…

- Florin Piersic a recunoscut recent ca a avut o relatie de dragoste cu Angela Similea pe cand amandoi erau casatoriti. Despre idila dintre cei doi au circulat numeroase zvonuri de-a lungul anilor, insa actorul a fost, pana acum, rezervat in declaratii si s-a ferit sa o recunoasca deschis.

- Florin Piersic a recunoscut relația de dragoste cu Angela Similea, pe care cei doi au avut-o in urma cu mulți ani. Deși toata lumea a banuit, niciunul dintre ei nu a confirmat acest lucru. Florin Piersic si Angela Similea au format in anii ’80 cel mai frumos cuplu de pe scena, iar in viata reala au…

- Celebrul actor clujean Florin Piersic a recunoscut ca, în perioada în care era casatorit cu Ana Szeles, a avut o aventura cu Angela Similea.Florin Piersic, 82 de ani, a marturisit ca in tinerete a avut o relatie cu Angela Similea, a transmis apropotv.ro. Actorul…

- Sora Claudiei Cream vorbește despre relația artistei cu Catalin Cazacu, dupa ce au aparut zvonuri cum ca intre cei doi s-ar infiripa o idila, in cadrul show-ului Exatlon, de la Kanal D. Paula, sora Claudiei e convinsa ca sora ei nu stie ca acesta e cuplat cu altcineva. In ultima perioada, Catalin și…

- Amanta lui Kamara a facut primele declarații despre relația lor. Fata in varsta de 24 de ani a venit pentru prima oara intr-un platou de televiziune, unde a dezvaluit cum s-a cunoscut cu artistul, care este casatorit și are un baiețel. Madalina, tanara alaturi de care a fost vazut Kamara in ultima perioada…

- Nu mai este niciun secret pentru nimeni faptul ca Gina Pistol și Smiley sunt impreuna, cu toate ca cei doi proaspeți indragostiți incearca șa-și traiasca povestea de iubire in cel mai mare secret și cat mai departe de ochii presei. Smiley și Gina Pistol au fost surprinși in ipostaze tandre pe aeroport…

- Misty a nascut in mare secret o fetița perfect sanatoasa. Artista și Keo au devenit parinți a treia zi de Craciun insa au preferat sa țina totul secret, așa cum de altfel au ascuns și faptul ca vor avea un copil. Misty nu a putut naște natural, așa ca medicii au decis sa ii faca cezariana.Se pare ca…

- Florin Piersic a ales sa ramana in zona Clujului. Potrivit unor surse, marele actor ar fi decis sa se odihneasca mai mult si sa acorde o grija mai mare starii sale de sanatate. Florin Piersic, detalii despre starea sa de sanatate. Anuntul a fost facut chiar de marele actor Florin Piersic…

- "Eu nu am taiat porci cu nimeni pe acolo, nu am carat sticle de vin pe acolo. Sunt instituții ale statului și sunt în regula, sunt în regula. Nu sunt în regula, haideți sa le închidem! A, clar, are dubla comanda! Am o relație instituționala cu serviciile. Macar o data…

- Imediat a iesit la iveala faptul ca sotul ei, Bogdan Grecu, are o noua iubita, Ioana Toma. Atat Bogdan, cat si Ioana isi etaleaza relatia pe retelele sociale si par foarte fericiti impreuna. Daca vestea divortului i-a luat prin surprindere pe fanii Danei Grecu, apropiatii familiei nu au fost asa de…

- Marele actor Florin Piersic trage un semnal de alarma si cere jurnalistilor de can-can sa nu mai scrie articole in care anunta ca ar fi bolnav sau ca s-a internat in vreun spital. Florin Piersic spune ca se simte mai bine ca oricand, joaca in spectacole si participa la emisiuni de divertisment. Desi,…