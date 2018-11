Florin Piersic Jr. vine la Arad

Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul E vreiesc de Stat organizeaza sambata, 10 noiembrie și duminica, 11 noiembrie, de la ora 19.00, PREMIERA spectacolului FUTUR DE LUXE de Igor Bauersima (traducerea din limba germana Alexandru Mihaescu, traducerea in limba idiș Saul Leizer), in regia artistica a lui Alexandru Mihaescu. Scenografia…

- „Piesa Omul-Liliac a fost compusa de Zdubi in timpul vacanței creative din munții Oituz (jud. Covasna). Ideea piesei a venit ca de obicei, din viața reala. La Oituz, Zdubii au facut cunoștința cu un om care și-a facut o casa in inima muntilor pentru a duce un mod de viața retras de agitatia urbana.…

- Anca Damian a castigat premiul pentru cel mai bun regizor, pentru lungmetrajul "Moon Hotel Kabul", la editia de anul acesta a Festivalului International de Film de la Varsovia, anunta Institutul Cultural Roman din capitala Poloniei.

- ''The Sisters Brothers'', cel mai recent film al cineastului francez Jacques Audiard, care abordeaza genul western cu povestea unei calatorii initiatice prin Vestul Salbatic a doi frati, interpretati de Joaquin Phoenix si John C. Reilly, a fost filmat in Spania si Romania. Regizorul…

- Interpreta Lidia Isac este unica moldoveanca care a participat, in acest an, la Festivalul Cerbul de Aur. Aceasta s-a ales și cu premiul „Cerbul de Aur" la festivalul cu același nume din Romania.