Florin Piersic a fost sarbatorit, aseara, pe scena Casei de Cultura din Constanta. Vezi cati ani implineste

Stiri pe aceeasi tema

- Indragitul actor Florin Piersic a avut parte de o surpriza la Constanta, fiind aniversat cu o zi inainte sa implineasca 82 de ani, direct pe scena casei de Cultura a Sindicatelor, unde a jucat in piesa “Straini in noapte”, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș (CCAJT) celebreaza Ziua Unirii prin doua evenimente artistice care aduc pe scena folclor din toate zonele țarii și interpreți din generații diferite.

- Vineri, 19 ianuarie 2018, Liceul Teoretic „Ioan Slavici“ din Panciu a sarbatorit 71 de ani de la inființare, in cadrul festivitații gazduite de Sala Mare a Casei de Cultura „Mihai Eminescu“. Evenimentul a reunit elevi, absolvenți, actuali și foști profesori. …

- Opt ani se implinesc de cand actorul si poetul Vasile Cojocaru s a mutat intr o stea. S a intamplat pe 20 ianuarie 2010, o zi cu ger si troiene. Plecase spre Casa de Cultura a Sindicatelor din Constanta, acolo unde trebuia sa se intalneasca cu studentii. Cu dragii lui studenti. Din pacate, nimeni nu…

- Marți, 13 februarie, ora 19:00 la Casa de Cultura a Sindicatelor din Pitești va avea loc spectacolul de teatru cu piesa“ Straini din noapte”,cu Florin Piersic si Medeea Marinescu, regia Radu Beligan. Cei doi ...

- In lumea politica deja circula zvonul ca mai multi ministri isi vor anunta demisia, impreuna cu premierul Mihai Tudose.Este vorba despre vicepremierul Marcel Ciolacu, Marius Nica, de la Fonduri Europene, Felix Stroe Transporturi , Mircea Titus Dobre Turism si, posibil, Lucian Romascanu, de la Cultura,…

- Pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor Suceava va avea loc vineri, 2 martie, de la ora 20:00, spectacolul „Lacul lebedelor", balet in patru acte, muzica: P.I. Ceaikovski, sustinut de St. Petersburg Classical Ballet of Andrey Batalov. Biletele costa 150 de lei, 120 de lei sau 100 de ...

- Impresionanta situatie economica a Dobrogei la inceputurile secolului XX este relevata intr o serie de capitole din volumul colectiv "Dobrogea 1878 1928. Cincizeci de ani de vieata romaneasca", unul dintre acestea fiind dedicat "Societatilor pe actiuni in Dobrogea", autor un anume Harjescu, director…

- Camille Allard a ocupat functia de medic inspector al apelor termale de la Saint Honoreacute;, in centrul Frantei. In timpul Razboiului Crimeii 1853 1856 , el a facut parte din misiunea trimisa de guvernul de la Paris in 1855, in Dobrogea otomana, in scopul construirii unui drum intre Constanta si Rasova…

- Politistii rutieri au oprit circulatia rutiera astazi in jurul pranzului pe bulevardul Alexandru Lapusneanu din Constanta de la sensul giratoriu de la intersectia cu strada Nicolae Iorga pana la intersectia cu strada IG Duca. A fost luata aceasta masura pentru a se putea desfasura in conditii de siguranta…

- Profesorii și elevii Colegiul Economic ”Dionisie Pop Marțian” din Alba Iulia au organizat o serbare de Craciun din care nu au lipsit cele mai frumoase colinde tradiționale romanești, obiceiuri, poezii de iarna și cantece din repertoriul internațional. ”La ceas de colind”, cum și-au numit evenimentul,…

- Elevii de clasa a XI-a de la Colegiul National „Petru Rares" Suceava vor arata publicului ce inseamna magia Craciunului prin prisma binecunoscutei familii Addams.„Oare vor putea puterea si bunatatea Craciunului sa schimbe aceasta familie marcata de macabru si teroare intr-una cu ...

- Orchestra Simfonica Radio din Ucraina si Corpul de Balet „Aniko Ballet" vor sustine joi, 21 decembrie, de la ora 19.00, pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor Suceava, spectacolul „Regal Vienez". Muzicienii vor interpreta cel mai important repertoriu al Balului Operei din ...

- In perioada 15 – 17 decembrie 2017, in organizarea Asociatiei Veteranmont Romania si sub patronajul Muzeului Olteniei – Sectia Stiintele Naturii, si a Casei de Cultura „Traian Demetrescu”din Craiova, se deruleaza o serie de manifestari dedicate sarbatoririi acelor membri din ...

- Concertul de colinde „Noapte de Craciun” susținut miercuri, 13 decembrie, la Biserica „Sf. Dumitru” din municipiul Suceava, de Corala barbateasca ortodoxa „Armonia” din Constanța (din anul 2004 se afla sub patronajul Arhiepiscopiei Tomisului), a fost cel mai frumos mod de a intampina și de a ne ...

- Sambata, 23 decembrie, de la ora 12, in fata Casei de Cultura a Sindicatelor, aproximativ 60 de biciclisti imbracati in Mos Craciun vor imparti dulciuri copiilor intalniti pe traseu, cu ocazia celei de-a sasea editii a evenimentului „Mos Craciun pe bicicleta”, in organizarea Clubului Judetean de Ciclism…

- Sambata, 16 decembrie, de la ora 10, in fata Casei de Cultura a Sindicatelor de la Mioveni va fi dezvelit bustul lui Constantin Stroe, omul care se confunda cu istoria si evolutia Dacia si de la a carui trecere in nefiinta se implineste un an.

- Miscarea Chiseuana reprezentata de Constantin Brescan a organizat o seara denumita ”Colinde de Craciun”. Evenimentul s-a desfasurat in sala mare a Casei de Cultura din Chisineu-Cris si a adunat mai mult de trei sute de chiseuani si nadabani de toate varstele.

- Sectia de gimnastica aerobica a CS Farul Constanta organizeaza, astazi, cu incepere de la ora 17.00, traditionalul spectacol de gimnastica aerobica dedicat sarbatorilor de iarna si intitulat "Vine, vine Mos Craciun".Ca si in anii trecuti, show ul, la care participa sportivi si sportive de toate varstele,…

- Primaria Municipiului Medgidia și Garnizoana Medgidia au marcat Ziua Naționala a Romaniei printr-o serie de manifestari menite sa reimprospateze amintirea acestui important moment istoric. Sarbatorirea tuturor romanilor a debutat cu un ceremonial de omagiere a fauritorilor unitații, independenței și…

- Comandantul Garnizoanei Caransebeș, lt.col. Sorin Avram și primarul Felix Borcean au salutat impreuna militarii aflați in fața Crucii Identitații Naționale, dupa care au urmat o slujba religioasa și alocuțiunile oficialitaților prezente. „Este sarbatoarea intregii națiuni, lumea trebuie sa…

- Astazi a fost o zi speciala pentru Ilie Floroiu. Dupa o cariera de aproape 50 ani in slujba sportului, prima oara ca sportiv de performanta, apoi ca si conducator de club, pentru Ilie Floroiu a venit si momentul retragerii. In ziua in care a implinit 65 ani, fostul mare atlet si-a anuntat iesirea la…

- Primaria Municipiului Ploiești, cu sprijinul Casei de Cultura “I. L. Caragiale” a Municipiului Ploiești, consecventa preocuparilor specifice sarbatorilor de iarna, organizeaza, in perioada 4 – 15 decembrie 2017, cea de-a V-a ediție a acțiunii „Atelierele lui Moș Craciun”. Evenimentul, ce…

- Casa de Cultura a Studentilor Ploiesti, in parteneriat cu Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești, organizeaza in data de 13 decembrie 2017 cea de-a XXVII-a ediție a Concursului „MISS & MISTER UNIVERSITAS”. Spectacolul - concurs „Miss & Mister de poveste”, va avea loc miercuri, 13…

- SPECTACOL…Epoca filmelor de aur a Hollywood-ului a prins “viata” pe scena Casei de Cultura, in cadrul Balului Bobocilor al Liceului cu Program Sportiv Vaslui. Cei 12 boboci participanti au facut furori pe scena si mai ales pe covorul rosu, in ciuda emotiilor. Acestia au intrat in pielea actorilor principali…

- Concert extraordinar de Craciun, pe 13 decembrie 2017, de la ora 17.30 si 20.00, sustinut de Ukainian Radio Symphony Orchestra si Corpul de balet „Aniko Ballet”. Cei 36 de instrumentisti il au ca dirijor pe Volodymyr Sheiko. Biletele costa 120 si 150 lei si se pot procura de la casa de bilete a Casei…

- In prezența a peste 400 de participanți, Gerlaldine Torchiaro și Bogdan Marginean au fost alesi, Miss și Mister Boboc 2017, la Balul Bobocilor organizat vineri seara de Consiliul Elevilor de la Colegiul Tehnic ,,Ion D. Lazarescu” Cugir. Sub genericul ,,O noapte la Veneția”, cei 10 boboci care au evoluat…

- A iubit marea la fel de mult cum a iubit scena si ori de cate ori avea ocazia, actrita Stela Popescu obisnuia sa se refugieze in casuta de vacanta pe care o avea in localitatea constanteana 2 Mai. O casa cu etaj simpla, cu vedere la mare, vopsita in albastrul nemarginit si cu o curte plina de trandafiri.…

- Teatrul de Papuși Prichindel va invita luni, 27 noiembrie 2017, de la ora 11.00, la Casa de Cultura a Studenților din Alba Iulia, la spectacolul „Mica Vrajitoare”. „Mica Vrajitoare este o poveste fantastica și amuzanta despre calea spre maturizare. Fiecare etapa e plina de greutați și incercari. Dar…

- Casa de Cultura a Studenților Pitești organizeaza preselecție de studenți pentru a reprezenta Piteștiul la Concursul Național Studențesc ”Deșeul ca resursa”, organizat de Casa de Cultura a Studenților Sibiu. In vederea participarii va așteptam la preselecție in fiecare zi pana pe data de 26 noiembrie…

- Soc in lumea artistica din Romania Astazi, s a stins din viata, la varsta de 81 de ani, marea actrita Stela Popescu.Peste o luna, Stela Popescu ar fi implinit 82 de ani. Actrita a fost gasita decedata, astazi, la locuinta ei. Potrivit declaratiei lui Gheorghe Ungureanu, directorul Casei de Cultura a…

- Pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor Suceava va avea loc sambata, 9 decembrie, de la ora 19:00, in premiera absoluta, un concert extraordinar de jazz, muzica de film si colinde americane sustinut de Spirit Brass Ensemble, dirijor Mihai Ceascai. Spirit Brass Ensemble aduna laolalta muzicieni din…

- Public numeros, aplauze la scena deschisa si umor spumos la spectacolul de teatru „Un barbat pentru Sara", ce a avut loc luni, 20 noiembrie, pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor Suceava. Sucevenii care au ales sa petreaca doua ore in compania unor actori de top au ras in hohote, ...

- „Kalinka”, „Katiusha” si alte referene rusesti celebre au rasunat seara trecuta pe scena Casei de Cultura, in interpretarea, ansamblulului Alexandrov, Corul Armatei Rosii. Renascut dupa tragedia aviatica de anul trecut in care 64 de artisti au murit, ansamblul a revenit la Constanta pentru doua oara.…

- Sucevenii iubitori de teatru sunt asteptati astazi, 20 noiembrie, de la ora 19:00, la Casa de Cultura a Sindicatelor Suceava, la spectacol de teatru „Un barbat pentru Sara". Piesa lui Sam Bobrick, un veteran al scenei americane, cu sute de reprezentatii de succes pe Broadway, este ...

- "Legea vaccinarii: obligativitate sau recomandare ldquo; a fost subiectul dezbaterii organizate ieri, in sala mica a Casei de Cultura a Sindicatelor, de Cristina Dumitrache, deputat PSD de Constanta, autor al mai multor amendamente la legea vaccinarii. Parlamentarul a afirmat ca romanii sunt printre…

- Deputatul PSD de Constanta, Cristina Dumitrache, sustine ca legea vaccinarii este necesara, dar considera ca unele articole prevad o serie de sanctiuni dure, abuzuri si incalcari ale mai multor drepturi garantate prin Constitutie, precizand ca propune eliminarea sau modificarea acestora, afirmand…

- Cristina Dumitrache a organizat, vineri dupa-amiaza, o dezbatere pe tema "Legea vaccinarii: obligativitate sau recomandare", la care au participat peste o suta de persoane, evenimentul fiind gazduit in sala mica a Casei de Cultura din Constanta. Deputatul social-democrat a precizat de la inceputul…

- Pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor Suceava va avea loc duminica, 19 noiembrie, incepand cu ora 16:00, un regal de muzica populara, la care vor participa artisti indragiti din toata tara. In cadrul spectacolului, bucovineanca Angelica Flutur isi va lansa cel de-al treilea album, "Pe ...

- Astazi, la ora 14.00 are loc dezbaterea publica pe tema ldquo;Legea vaccinarii: obligativitate sau recomandare ", in Sala Mica a Casei de Cultura a Sindicatelor, organizata de Cristina Dumitrache, deputat PSD, autor al mai multor amendamente la legea vaccinarii.Vor participa si specialisti care vor…

- Deputatul PSD Constanta, Cristina Dumitrache, organizeaza vineri, 17.11.2017, ora 14.00, la Sala Mica a Casei de Cultura a Sindicatelor, o dezbatere publica pe tema ldquo;Legea vaccinarii: obligativitate sau recomandare "ldquo;Sunt PRO vaccin, PRO informare, PRO transparenta, PRO comunicare si PRO dreptul…

- Actorii Teatrului „Mihai Eminescu" Botosani aduc pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor Suceava, pe 21 si 22 noiembrie, de la ora 19:00, spectacolul „Titanic vals" de Tudor Musatescu. Regia: Dan Tudor. Scenografia: Mihai Pastramagiu. "Titanic vals", dupa cum a ...

- Șase tineri folkiști din țara vor urca sambata pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor din Alba Iulia pentru a participa la cea dea XII-a ediție a Festivalului-concurs de Folk „Ziua de Maine”. Pe langa programul concursului, cei care vor participa la eveniment vor avea ocazia sa-i vada și sa-i asculte…

- A VIII-a ediție a Festivalului-concurs internațional de muzica veche ”Sus pe Argeș, la izvoare” și-a desemnat, vineri seara, caștigatorii in sala Casei de Cultura a Sindicatelor din Pitești. Deși gala a fost o reușita din punct de vedere al actului artistic, participarii și audienței, in sala s-a tremurat…

- Prima seara a Cluj Blues Fest a fost de un înalt nivel, iar artisti precum Marcian Petrescu și AG Weinberger s-au ”jucat”, aducând sound uri incredibile pe scena de la Casa de Cultura a Studenților Cluj. Marcian Petrescu a facut impresie deosebita,…

- Teatrul Tony Bulandra din Targoviste va fi din nou prezent pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor Constanta, duminica, 5 noiembrie, unde va juca, incepand cu orele 19:00, spectacolul Gaitele, un spectacol de Mc Ranin, care genereaza buna dispozitie si aminteste spectatorilor cat de important este…

- Magistrații de la Inalta Curte de Casație și Justiție judeca, astazi, un nou termen in dosarul in care Liviu Dragnea, președintele PSD, este acuzat de instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC)…

- Primarul municipiului Constanta, Decebal Fagadau, participa astazi, 31.10.2017, de la ora 10:00, la Sala Mare a Casei de Cultura a Sindicatelor la festivitatea de premiere a seniorilor Constantei.Festivitatea are loc in fiecare luna, si premiaza seniorii care au implinit 80 de ani, 90 de ani sau 50…

- Programul festivalului național de muzica folk ”Ziua de Maine” 2017: In perioada 11-12 noiembrie, la Alba Iulia se va desfașura editia 2017 a Festivalului Național de Muzica Folk „Ziua de Maine”. Timp de doua zile, iubitorii muzicii folk vor avea ocazia sa se bucure de recitaluri de exceptie, in compania…