Stiri pe aceeasi tema

- Brigitte și Florin Pastrama se vor casatori religios in curand. Cei doi indragostiți iși vor jura credința in fața lui Dumnezeu și, chiar daca mulți au fost sceptici in privința relației lor, iata ca cei doi sunt hotarați sa mearga pe același drum in viața.

- Brigitte si Florin Pastrama de pregatesc de zor pentru nunta. Cum amandoi sunt doua pietre tari, apar si certuri atunci cand vine vorba de alegerea lucrurilor pentru ziua cea mare. Spre exemplu, rochia de mireasa a fost foarte greu de ales.

- Brigitte și Florin Pastrama s-au ținut de cuvant și ieri au spus da, in fața ofițerului de stare civila. Imbracata intr-o rochie alba, mulata pe corp, bruneta a facut furori printre innvitați, la brațul soțului ei. Fostul tenismen, Ilie Nastase nu a ramas indiferent și a reacționat dupa ce Brigitte…

- Luni, Brigitte și Florin Pastrama au devenit in mod oficial soț și soție! Bruneta a uitat de relatia controversata pe care a avut-o cu Cornel si a facut primul pas pentru intemeierea unei familiei cu Pastrama.

- Florin Pastrama și Brigitte ajung astazi in fața ofițerului de stare civila. Inainte sa faca pasul cel mare, afaceristul a facut un gest emoționant, iar viitoarea soție a fost alaturi de el, in aceste momente speciale. Inainte de a o lua pe Brigitte de nevasta, Florin Pastrama și-a dorit sa treaca…

- Doar pentru ca te casatorești, asta nu inseamna ca nu ai cum sa mergi sa votezi! Dovada vie sunt invitații de la o nunta din Falticeni. In frunte cu mirele și mireasa, tot alaiul a mers direct la secția de votare, unde au facut un spectacol inedit.

- Florin Pastrama este foarte fericit pentru ca are o relație foarte apropiata cu copiii actualei lui iubite, Brigitte Sfat. Florin Pastrama a declarat, pentru Pro TV, ca are o relație foarte buna cu copii lui Brigitte Sfat, partenera lui de viața. Acesta a afirmat ca se ințelege mai bine decat Brigitte…

- Actrița Ana la Salvia, din Venezuela, a avut parte de o nunta cu mare fast. Aceasta s-a casatorit cun un potent om de afaceri din Canada. Ana la Salvia este o actrița și prezentatoare din venezuela, in varsta de 45 de ani. Aceasta s-a casatorit cu omul de afaceri canadian James Mckenzie, in varwsta…