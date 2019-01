Stiri pe aceeasi tema

- Voturile care au desemnat cei trei finaliști starnesc furie intre cei trei chefi. Deși nu a avut niciun concurent in ultima proba a semifinalei, chef Florin Dumitrescu l-a susținut pe Silviu Nedelea, concurent in echipa albastra, care a ratat finala. "Nu mi se pare normal ca o farfurie de…

- CASTIGATOR CHEFI LA CUTITE. Iata cine sunt marii finaliști: MARIA BURLACU, MIHAI MUNTEANU și ANDREI BALASZ. Catalin Badici și Silviu Nedelea au fost eliminați din concurs. CASTIGATOR CHEFI LA CUTITE. Maria Burlacu, Andrei Balasz și Catalin Badici sunt cei trei reprezentanți din echipa galbena…

- Chef Florin Dumitrescu a transmis un mesaj dupa ce a ramas, pentru prima data, fara un reprezentant in finala „Chefi la cutite“, precizand ca i-a fost greu sa se adapteze in momentul in care a ramas in competitie doar cu bucatari amatori.

- CASTIGATOR CHEFI LA CUTITE. Antena 1 a incheiat filmarile pentru sezonul 6 al emisiunii gastronomice „Chefi la cutite” si s-a stabilit cine a castigat. Cine dintre chefii Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu si Florin Dumitrescu a iesit victorios? De aceasta data, in show-ul gastronomic s-au introdus…

- Stresați de timp și de idei, concurenții sa se imparta in doua categorii, fie stapani pe situație, fie stresați și extrem de emotivi.Presiunea concursului aduce conflicte la fiecare banc de lucru, iar nervii celor trei chefi vor fi intinși la maximum, fiind la un singur pas sa iși piarda cumpatul.…

- Pentru cei care nu iși amintesc, Gianny Banuța este bucatarul iscusit care a reușit sa puna mana pe marele premiu al emisiunii „Chefi la cuțite”, in sezonul trei, aducandu-i lui Catalin Scarlatescu, mentorul sau, mari motive de bucurie.

- Luni seara, de la 20:00 pe Antena 1, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu vor imparți ultimele cuțite din sezonul 6, iar ediția va continua cu prima proba dintr-o etapa eliminatorie cruciala, Bootcamp-ul, ce provoaca bucatarii calificați sa

- Saptamana aceasta, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu au jurizat, dar au și gatit, caci noutatea sezonului 6 impune o lupta culinara intre cei trei, a carei miza cantarește foarte mult. In fiecare ediție de jurizari pe nevazute, maeștrii bucatariei se lupta pentru o amuleta bonus…