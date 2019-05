Florin Mituleţu-Buică, legat de spotul AEP privind referendumul: Am respectat de fiecare dată legea Promovarea intrebarilor la referendum se face de catre partidele care se implica in aceasta campanie electorala, nu de catre Autoritatea Electorala Permanenta, care in clipurile de informare a cetatenilor arata doar procedura de vot, a declarat miercuri presedintele AEP, Florin Mituletu-Buica. Precizarile vin in contextul in care CNA ar fi criticat faptul ca in spotul AEP legat de referendum nu se mentioneaza intrebarile la care trebuie sa raspunda alegatorii. "AEP a respectat de fiecare data legea, niciodata la niciun referendum in trecut AEP nu a prezentat continutul buletinelor de vot pentru… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

