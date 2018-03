Stiri pe aceeasi tema

- Noul mecanism de stabilire, declarare si achitare a contributiilor la sanatate si pensii va pune din nu pe drumuri cele 30.000 de persoane care au depus Formularul 600 in termenul legal, respectiv pana la 31 ianuarie, a spus miercuri Florin Jianu, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor…

- Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice este o solutie buna, cu toate ca are un continut complex, care necesita efort, inclusiv din partea institutiilor statului, a declarat miercuri presedintele Consiliului National pentru Intreprinderile Private…

- O parte a specialistilor europeni in istoria Evului Mediu cred ca in anul 732 d. Hr. s-a consumat un moment de cotitura in istoria Europei. Mai precis, un razboinici bastard din neamul francilor, un geniu militar, a reusit sa stavileasca o invazie despre care se spune ca ar fi dus la islamizarea batranului…

- Extinderea tehnologiei in tot mai multe domenii risca sa lase in urma cele mai sarace natiuni ale Europei, dar si lucratorii necalificati, adancind si mai mult discrepantele economice la nivelul Uniunii Europene, potrivit reportului BM. "Tehnologia genereaza beneficii pentru cei cu venituri…

- PNL ''pro justitie'', perceputa nesincera. Care sunt cele 10 masuri propuse Viorel Catarama, prim-vicepresedinte al PNL sector 2, spune ca este nevoie de o noua abordare a PNL in ceea ce priveste pozitionarea "pro justitie", dar si de un parteneriat cu presedintele Iohannis.Temele vor fi discutate in…

- Rusia livreaza Europei o cantitate de gaze naturale mai mare ca niciodata, pentru a satisface cererea mare provocata de frigul arctic, ceea ce scoate in evidenta dependenta continentului de vecinul sau de la rasarit. Frigul din ultima saptamana a pus la incercare reteaua de energie a Europei.…

- “In conditii normale, puterea unei birocratii complet dezvoltate este intotdeauna dominanta” – Max Weber Formularea caracteristicilor birocratiei ii este atribuita sociologului german Max Weber (1864-1920). Birocratia este un sistem de organizare incadrat in teoria statului…

- Membrii Asociației Naționale a Companiilor din Domeniul TIC au avut astazi o intrevedere cu primarul general interimar al municipiului Chișinau, Silvia Radu, comunica Noi.md. Scopul intrevederii a fost identificarea oportunitaților de conlucrare dintre sectorul privat și cel public, pentru a dezvolta…

- Digitalizarea trebuie sa devina un proiect de tara si poate genera o crestere a Produsului Intern Brut /PIB/ al Romaniei de 5-7 %, a declarat presedintele Consiliului National pentru Intreprinderile Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), Florin Jianu, in mesajul transmis participantilor…

- „Ca raspuns la declarațiile unor analiști ce anunța concedieri in 2018, ca urmare a transferului contribuțiilor și creșterii salariului minim, bazandu-se pe sondaje facute pe diverse site-uri, suntem in masura sa comunicam ca numarul locurilor de munca este in continua creștere, respectandu-se trendul…

- Pseudo-revolutia fiscala a insemnat cresterea costurilor pentru antreprenori, toate salariile fiind afectate de masurile fiscale, a declarat, marti, presedintele Consiliului National pentru Intreprinderile Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), Florin Jianu, intr-o conferinta de presa.Citeste…

- Turcia nu a emis inca autorizatia de care grupul rus Gazprom are nevoie pentru a putea incepe sa construiasca sectiunea terestra a gazoductului TurkStream, ceea ce provoaca ingrijorari ca acest proiect de importanta strategica ar putea sa sufere intarzieri, au declarat pentru Reuters mai multe surse…

- Antreprenorii mici si mijlocii se tem ca aplicand prevederile revolutiei fiscale vor fi nevoiti, in scurt timp, sa isi concedieze parte dintre angajati si chiar sa isi inchida firmele. Chiar daca Parlamentul nu a adoptat inca OUG revolutiei fiscale, 7 din 10 IMM-uri au realizat deja transferul…

- Vanzarea de proiecte Start-Up Nation nu e ilegala, dar e imorala, iar situatia poate fi remediata prin modificarea ordonantei de urgenta privind stimularea infiintarii de noi intreprinderi mici si mijlocii, a declarat, marti, presedintele Consiliului National pentru Intreprinderile Private Mici si…

- Inaintea reuniunii informale a liderilor din 23 februarie, Comisia Europeana a prezentat miercuri diversele optiuni posibile – precum si consecintele financiare ale fiecareia – pentru un buget al UE pe termen lung nou si modern, care sa asigure indeplinirea obiectivelor prioritare ale Uniunii dupa…

- 80 000 de elevi si-au echivalat proba de Competente Digitale de la Bacalaureat cu ECDL, pana in 2017. Liceenii care detin ECDL PROFIL BAC nu mai sustin aceasta proba. La fel, elevii care detin certificari de limbi straine recunoscute international, au posibilitatea sa nu mai dea proba de Competente…

- Oamenii de afaceri sustin ca modul in care Cabinetul Dancila vrea sa rezolve problema salarizarii angajatilor part-time e discriminatoriu, ineficient si contrazice tocmai principiile pe care se bazeaza revolutia fiscala. In plus, masurile luate de stat ar urma sa descurajeze munca part-time…

- Dezastru pe piața muncii in domeniul privat. Mulți dintre cei care au un loc de munca in mediul privat au pierdut sume considerabile la salarii. Aproape doua milioane de angajati din mediul privat au salariul mai mic, de la inceputul anului, in urma schimbarilor vizand trecerea contributiilor de asigurari…

- Doua treimi dintre intreprinzatorii mici si mijlocii din Romania nu au renegociat salariile angajatilor inainte de 1 ianuarie 2018, cand contributiile sociale au trecut in sarcina angajatului, de teama ca legislatia se va modifica din nou, a declarat, marti, presedintele Consiliului National pentru…

- CNIPMMR mai cere totodata infiintarea bancii pentru IMM-uri, care sa sustina creditarea IMM-urilor si a programelor speciale de creditare a micilor intreprinzatori. ”Consiliul cere totodata debirocratizarea sistemului, astfel incat niciunui intreprizator sa nu ii fie solicitat un act sau o…

- Codul Fiscal ar trebui sa ramana neschimbat pana in 2020, tocmai pentru a avea o stabilitate și predictibilitate, potrivit reprezentanților IMM-urilor din Romania. „Deja Codul Fiscal a fost schimbat de doua ori prin Ordonanțe de Urgența. A fost modificat o data pentru acel formular 600, apoi Guvernul…

- Aproape 2 milioane de angajati din mediul privat au salariul mai mic, de la inceputul anului, in urma schimbarilor vizand trecerea contributiilor de asigurari sociale de la angajator la angajat, a declarat marti Florin Jianu, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii…

- Romania se afla pe primul loc in Europa Centrala si de Est in ceea ce priveste numarul de acte normative adoptate anul trecut, iar aproape jumatate dintre acestea au impact direct sau semnificativ asupra IMM-urilor, a declarat, marti, Florin Jianu, presedintele Consiliului National pentru Intreprinderi…

- Oamenii de afaceri critica bonusurile pentru angajații ANAF. Ordonanta de urgenta prin care angajatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) pot primi 15% din sumele obtinute in urma controalelor nu este constitutionala si va duce la abuzuri asupra contribuabililor, a declarat, marti, Florin…

- Premierul Japoniei va privi ca pe un afront faptul ca nu are cu cine sa se intalneasca la Palatul Victoria, iar Romania pierde o sansa uriasa sa atraga investitii japoneze, a declarat, marti, Florin Jianu, presedintele Consiliului National pentru Intreprinderi Private Mici si Mijlocii din Romania,…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a propus vineri seara Turciei un parteneriat special cu Uniunea Europeana fara admiterea efectiva în organizatie, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro. Emmanuel Macron s-a întâlnit vineri seara, la Paris, cu presedintele Turciei,…

- 19 decembrie - Noul guvern austriac ar putea deschide calea unei noi coalitii in Europa. Cresterea popularitatii miscarilor anti-sistem si de extrema dreapta in Europa nu este ceva nou. Ce este nou este diviziunea tot mai mare intre Bruxelles si unele state membre ale UE privind abordarea fata Rusia.…

- Ryanair, compania aeriana Nr. 1 a Europei, a lansat astazi, 4 ianuarie, o noua platforma de transferuri susținuta de CarTrawler, permițandu-le clienților Ryanair sa-și rezerve o gama larga de servicii de transport la sol, care includ ofertele de taxi, șoferi, autocare, autobuze și de trenuri toate la…

- Furtuna Eleanor, a patra din acest sezon care se abate asupra Europei de Vest, cu rafale de vant de pana la 160 de kilometripe ora, a cauzat mai multe accidente miercuri, omorand o persoana in Franta si perturband traficul aerian si feroviar, relateaza AFP.

- Trei din patru angajatori ar putea ajunge la închisoare dupa modificarea Legii evaziunii fiscale. Ce spun reprezentantii mediului de afaceri despre intentia Guvernului de a reintroduce raspunderea penala pentru întârzierile mai mari de 30 de zile pentru plata impozitelor si contributiilor…

- Corelarea eficienta intre toti actorii implicati in aprobarea dosarelor pentru Romania Start-Up Nation (SUN) este cel mai important factor pentru eficientizarea rezultatelor acestui program, a declarat pentru AGERPRES, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din…

- Florin Jianu, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), a vorbit intr-o conferinta de specialitate despre proiectele legislative care afecteaza IMM-urile romanesti. 'Am realizat Testul IMM intr-un sondaj privind o serie de proiecte…

- Guvernul muta intreaga presiune a retinerii si platii impozitelor si taxelor pe platitor, iar cel care are obligatia retinerii si platii taxelor si impozitelor devine un prestator de servicii cu titlu gratuit pentru stat, a declarat, marti, Florin Jianu, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor…