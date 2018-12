Stiri pe aceeasi tema

- ''Am dat instructiuni Ministerului Afacerilor Externe sa nu semneze Pactul mondial pentru migratie. Noi suntem angajati fata de supravegherea frontierelor noastre in fata sosirii migrantilor ilegali. Este ceea ce am facut si vom continua sa facem'', a indicat seful executivului israelian intr-un…

- ''Toate chestiunile ar trebui sa fie discutate si toate intrebarile sa primeasca raspuns, altfel acest lucru se va intoarce impotriva noastra din punct de vedere politic. Daca este necesar, vom semna mai tarziu'', a spus Spahn, care si-a anuntat candidatura la presedintia CDU.Apelul sau…

- Festivitatea de acordare a Premiilor Filialei Iași a USR pentru carțile publicate in anul 2017 are loc vineri 9 noiembrie 2018 ora 12:00, evenimentul fiind gazduit in sediul USR Filiala Iași, str. Grigore Ureche 7, Casa cu Absida „Laurențiu Ulici”. Totodata, Comitetul de Conducere al Filialei Iași a…

- In perioada 26-28.10.2018, s-a desfasurat editia cu numarul X a Campionatului European de Karate Shotokan, al Federatiei Mondiale de Shotokan, gazduit de Bulgaria, in frumoasa statiune Albena de pe malul Marii Negre. Au participat peste 20 de natiuni, totalizand aproape 500 de sportivi, dintre care…

- Exercitiul "Seism 2018", declansat ieri dimineata, in plina desfașurare Foto: Arhiva/ IGSU. Exercitiul "Seism 2018", declansat ieri dimineata, este în plina desfasurare. Potrivit scenariului exercitiului, în România s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 7,5…

- Mii de bulgari i-au adus un ultim omagiu jurnalistei ucise cu bestialitate weekendul trecut. La Sofia si Ruse, oameni simpli au adus flori si au aprins lumânari în amintirea Viktoriei Marinova.

- Clubul Rotary Ramnicu Valcea, Clubul Rotary Cozia, Clubul Rotary Ramnic, Rotaract și Interact, continua si in 2018, programul Promenada Inimilor. Pentru a marca Ziua Mondiala a Inimii, sambata 29 septembrie, incepand cu ora 11:00, invitam toți locuitorii Municipiului Ramnicu Valcea și nu numai, sa participe…

- NADLAC. Barbații au fost depistați in același Punct de Trecere al Frontierei – Nadlac II de pe autostrada – la o zi distanța unul fața de celalalt. Primul cetațean bulgar prins la volanul unui autoturism pe care il conducea in baza unui permis auto fals este un barbat in varsta de 56 de ani. Acesta…