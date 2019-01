Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, i-a spus vineri președintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ca in opinia sa in Romania ”parca sunt cam dese schimbarile miniștrilor”, au declarat surse participante la discuții, conform Mediafax.”Președintele Juncker a spus ca parca…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, i-a spus vineri presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ca în opinia sa în România &"parca sunt cam dese schimbarile ministrilor&", au declarat surse

- Presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, i-a spus vineri presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ca in opinia sa in Romania ”parca sunt cam dese schimbarile ministrilor”, au declarat surse participante la discutii.

- Inca de la inceputul conferinței de presa, Juncker a ținut sa precizeze: ”Alerg de la o conferința de presa la alta de dimineața și toata dimineața mi-am pus urmatoarea intrebare: ce-o sa mai spun la urmatoarea conferința de presa? Pentru ca la prima am spus tot ce era de spus. Ei bine, in…

- ”Este o mare rușine din partea opoziției ca nu ințelege ca preluarea oficiala a Președinției UE este un moment de demnitate naționala colectiva. Poți fi clovn in restul timpului, dar sa iți pui costumul de clovn in momente cheie pentru țara, e descalificant, fiindca nu e vorba de tine, ci de Romania.…

- Ceremonia oficiala de inaugurare a Presedintiei romane la Consiliul UE a inceput joi seara, la Ateneu, in prezenta presedintelui Klaus Iohannis si a premierului Viorica Dancila, precum si a oficialilor europeni.La evenimentul de la Ateneul Roman vor sustine discursuri presedintele Klaus Iohannis,…

- Jean-Claude Juncker vine in Romania cu prilejul inceperii oficiale a presedintiei romane a Consiliului UE. El va fi in țara noastra astazi și maine. Are pe agenda intalniri cu Klaus Iohannis, Viorica Dancila, Calin Popescu Tariceanu și Liviu Dragnea. Președintele PSD va fi inlocuit de Florin Iordache.…

- Ludovic Orban explica, intr-o postare pe Facebook, pe care a intitulat-o "Iresponsabili", ca Florin Iordache a solicitat, in plenul Comisiei de la Venetia, asistenta expertilor in elaborarea modificarilor la codurile penale si la legile justitiei, iar secretarul Comisiei si-a aratat disponibilitatea…