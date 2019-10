Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Teodor Melescanu, considera ca ar fi mult mai bine pentru Romania ca Guvernul actual sa isi continue mandatul pana la capat si sa raspunda in fata alegatorilor la alegerile de an...

- Plenul reunit al Parlamentului a votat astazi impotriva ordinii de zi propusa de conducerea Cmaerei Deputatilor si a Senatului privind motiunea de cenzura, care stabilea ca votul pentru trantirea Guvernului sa aiba loc sambata.

- 'Nu mi-am dat seama. Am votat 'prezent' si atat. Nu am votat 'pentru'. Din greseala. Am votat 'prezent' si trebuia sa votam 'pentru': eu, Radu Preda, liderul de grup, si Viorel Arcas', a precizat Stanescu. Intrebat daca va vota motiunea, Stanescu a spus: 'Cum sa votez motiunea?'. Sedinta…

- Moțiunea de cenzura a Opoziției ar putea fi depusa la inceputul saptamanii viitoare, susțin surse politice pentru Digi24.ro. Data de 30 septembrie a fost propusa deja de liderii PNL celorlalte partide parlamentare care semneaza moțiunea. Aceleași surse susțin ca liberalii au obținut deja semnaturile…

- "Deocamdata avem o majoritate parlamentara foarte fluida, chiar discutam despre motiunea de cenzura, chiar si astazi am discutat cu Ludovic Orban, cu liderul PNL. Si am cazut de acord sa depunem toate eforturile care depind de noi pentru a strange cele 233 de semnaturi pentru a ne asigura ca motiunea…

- Pentru ca o motiune de cenzura sa treaca este nevoie de 233 de voturi in Parlament. Partidul Social Democrat detine, dupa modificarile aparute pe parcursul verii, 202 mandate din totalul de 465 de parlamentari iar Opozitia are 236 de voturi, fara a lua in calcul parlamentarii neafiliati si grupul minoritatilor.…

- Cosette Chichirau, contracandidata lui Dan Barna la șefia USR, i-a cerut acestuia sa amâne alegerile și l-a provocat la o dezbatere interna, acuzându-l ca a facut doua greșeli "care dau de gândit" membrilor USR, dar pe care

- USR Suceava incepe sa stranga semnaturi pentru candidatura liderului USR Dan Barna la alegerile prezidențiale din acest an. Vicepreședintele USR Suceava, Ionuț Agape, a anunțat ca Alianța 2020 USR PLUS incepe o noua campanie de strangere de semnaturi, necesare participarii la alegerile prezidențiale…