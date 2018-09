Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Florin Iordache a declarat, vineri, in legatura cu clasarea dosarului de inalta tradare pentru premierul Viorica Dancila, ca s-a demonstrat ca a fost "un denunt calomnios" al liderului PNL Ludovic Orban. "S-a demonstrat inca o data ca a fost un denunt calomnios, din punctul…

- Deputatul PSD Eugen Nicolicea a declarat, vineri, ca liderul PNL Ludovic Orban a comis o infractiune cu buna stiinta cand a facut plangerea penala de inalta tradare la adresa premierului, sustinand ca acesta ar trebui sa fie sanctionat. "Eu m-am mai exprimat in acest sens demult si spuneam…

- „Astazi (miercuri - n.r.) s-a intamplat un alt lucru abuziv, respingerea solicitarii noastre de a veni doamna Viorica Dancila, de data aceasta la inceputul lunii octombrie, pentru ca ieri (marti - n.r.) au respins audierea primului ministru la inceputul lunii septembrie. Am vrut sa le demonstram ca…

- Deputatul PSD Florin Iordache a declarat, vineri, ca scrisoarea premierului Viorica Dancila catre Comisia Europeana nu face decat sa „dea un semnal si la Bruxelles ca prin calm, prin intelegere si printr-o reactie echilibrata” pot fi detensionate discutiile din societate. Totodata, acesta critica „lipsa…

- "Am convingerea ca s-a discutat, nu am nicio indoiala in privinta asta, ca domnul presedinte i-a atras atentia doamnei prim-ministru, chiar daca nu cunosc continutul acestor discutii. Dar sunt convins ca presedintele - care intotdeauna a manifestat o preocupare si o atitudine extrem de ferma in privinta…

- Organizatia Femeilor Social-Democrate (OSFD) condamna "maniera incalificabila" prin care presedintele PNL, Ludovic Orban, incearca "sa rastoarne" Guvernul condus Viorica Dancila, a transmis vineri liderul organizatiei, ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb. Aceasta il acuza pe Orban ca, in lipsa…