Florin Iordache, pronostic moțiune. De ce a condus ședința de plen de miercuri „Majoritatea se vede la vot. Eu vreau sa vad daca cei din Opoziție și repet, din punctul meu de vedere, la moțiune nu vor avea mai mult de 220 de voturi. Intrebați-l pe domnul Ciolacu ce a vrut sa va spuna dumneavoastra. Eu declar ce va spun eu. PSD are in continuare majoritate. Nu ma puneți pe mine sa interpretez declarațiile nu știu cui. Fals", a declarat Florin Iordache, joi seara, la Digi 24, intrebat daca este adevarat ca PSD a pierdut majoritatea in Parlament. Intrebat de ce a condus ședința de plen reunit de miercuri, in care a fost respinsa citirea moțiunii de cenzura, deputatul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

