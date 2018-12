Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele Camerei Deputaților Florin Iordache a declarat, duminica, dupa Consiliul Național al PSD, ca motivele pentru care il acuza pe președintele Klaus Iohannis pentru inalta tradare vor fi cuprinse in plangerea penala. Iodache a refuzat sa spuna cand va fi depusa plangerea penala, transmite…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a cerut, duminica, la reuniunea Consiliului National al PSD, depunerea unei plangeri penale pentru inalta tradare pe numele lui Klaus Iohannis. ‘Iohannis, care tradeaza interesele Romaniei, spune de foarte mult timp ca Guvernul Romaniei, ca Romania nu este pregatita…

- Liviu Dragnea a vorbit, duminica, in sedinta Consiliului National al PSD, despre afirmatiile presedintelui Klsus Iohanis referitoare la faptul ca Romania nu este pregatita sa preia presedintia Consiliului European. Dragnea a afirmat ca este un act de tradare. El le-a cerut deputatior Mircea Draghici…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a solicitat, duminica, social-democratilor sa depuna o plangere penala pentru inalta tradare pe numele sefului statului, Klaus Iohannis. "Iohannis, care tradeaza interesele...

- Președintele PSD Liviu Dragnea a cerut, duminica, la Parlament, ca in 2019 sa se depuna o plangere pentru inalta tradare impotriva președintelui Klaus Iohannis. „Iohannis tradeaza interesele...

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a cerut, duminica, la Parlament, ca in 2019 sa se depuna o plangere pentru inalta tradare impotriva președintelui... The post Liviu Dragnea a cerut PSD acuzarea oficiala a lui Klaus Iohannis pentru inalta tradare appeared first on Renasterea banateana .

- Liderul PNL, Ludovic Orban, sustine ca nu are detalii despre modul in care DIICOT a derulat ancheta si a clasat dosarul deschis in urma plangerii facute de el impotriva premierului Viorica Dancila, pe care a acuzat-o de inalta tradare, el precizand ca nu a auzit ca Viorica Dancila, Liviu Dragnea sau…

- Presedintele Partidului Pro Romania, Victor Ponta, sustine ca, prin forma adoptata in Senat a legii offshore, Romania va pierde 10 miliarde de dolari redevente si taxe si ca deputatii PSD care o vor vota "sunt complici" ai lui Liviu Dragnea, care s-ar face vinovat de "inalta tradare". "Ceea ce face…