- Vicepresedintele PSD Florin Iordache s-a aratat deranjat de modul in care Corina Cretu, comisar european, a criticat guvernul și de faptul ca aceasta a anuntat ca vrea sa candideze la alegerile europarlamentare, avand o oferta de la partidul lui Victor Ponta.

- Comisarul european Corina Cretu a declarat, vineri seara, ca ar vrea sa candideze la alegerile europarlamentare din acest an si ca ia in considerare propunerea pe care i-a facut-o in acest sens Victor Ponta, liderul Pro Romania. „Daca nu mai sunt dorita intr-un loc, ce sa fac? Sa ma duc in munti…

- Comisarul european Corina Crețu a confirmat, vineri seara, ca va candida la europarlamentare, menționand ca a primit o singura propunere, cea din partea Pro Romania, partidul inființat de fostul premier Victor Ponta.PSD a recționat, sambata la pranz, prin vocea lui Florin Iordache, vicepreședinte…

- Prima reactie din PSD dupa ce Corina Cretu a anuntat ca ar putea candida la europarlamentare pe lista Pro Romania, Victor Ponta fiind singurul care i-a facut o oferta in acest sens. Florin Iordache a comentat acest lucru intr-o interventie telefonica la Antena 3. actualizare

