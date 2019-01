Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul european Corina Cretu a declarat, vineri seara, ca ar vrea sa candideze la alegerile europarlamentare din acest an si ca ia in considerare propunerea pe care i-a facut-o in acest sens Victor Ponta, liderul Pro Romania. „Daca nu mai sunt dorita intr-un loc, ce sa fac? Sa ma duc in munti…

- Comisarul european Corina Crețu a confirmat, vineri seara, ca va candida la europarlamentare, menționand ca a primit o singura propunere, cea din partea Pro Romania, partidul inființat de fostul premier Victor Ponta.„Da. Cand ne-am intalnit ultima oara, am spus ca ma voi gandi. Aveam și ideea…

- Corina Crețu, comisar european, a anunțat ca va candida la europarlamentare! Dar, nu din partea PSD, ci din partea PRO Romania, partidul lui Victor Ponta.”Da, candidez la europarlamentare. Aveam ideea de a nu candida. E firesc sa imi folosesc aceasta experiența obținuta la nivel european.…

- Corina Cretu a anuntat, in cadrul unui interviu acordat Romania TV, ca isi doreste sa candideze la alegerile europarlamentare, iar singurul partid care i-a facut o oferta in acest sens este, pana, acum, formatiunea lui Victor Ponta. "Candidez la alegerile europarlamentare. (...) Sunt in politica…

- "In ceea ce priveste aceste aspecte, as vrea sa facem o separare intre declaratii si colaborarea pe care o avem cu Comisia Europeana. Intotdeauna eu am considerat, intr-un mod cat de poate de onest si de clar, ca trebuie sa existe aceasta colaborare si ea exista. Probabil ca doamna comisar Cretu…

- Europarlamentarul Maria Grapini a declarat, joi, intr-o conferinta de presa la Piatra-Neamt, despre Corina Cretu, ca "a iesit din limita mandatului de comisar european" atunci cand si-a criticat propriul guvern pentru lipsa absorbtiei fondurilor europene. Grapini a afirmat ca niciun comisar…

- „Am multe ingrijorari și refuz sa ma gandesc (nr - la candidatura). Ma gandesc la ceea ce am facut in acest moment. Voi decide daca voi candidat. Nu e obligatoriu. Imi pare rau de experiența mea, cred ca e și in folosul țarii sa o duc mai departe. Dupa 11 ani de experiența la Bruxelles cred ca ar…

- In cadrul campaniei de canibalizare a propriului partid, asa cum este normal in asemenea cazuri, cei din PSD incep sa-si arunce peste bord pe toti cei considerati drept „elemente dusmanoase, deviationisti si tradatori“ in raport cu persoana Liderului Unic. Absolut de inteles, cu rezultatele logice ce…