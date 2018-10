Presedintele Comisiei parlamentare speciale pentru legile justitiei, deputatul PSD Florin Iordache, a declarat luni la RFI ca recomandarile Comisiei de la Venetia nu vor fi preluate in totalitate si s-a declarat dezamagit de faptul ca acest for european "s-a antepronuntat, fara sa astepte deciziile CCR".



Potrivit lui Iordache, "sunt practic doua opinii ale Comisiei de la Venetia: o opinie care vizeaza legile Justitiei si o opinie care vizeaza Codurile Penal si de Procedura Penala".



"Asteptam in zilele urmatoare publicarea celor doua rapoarte, pentru ca cel putin in raportul…