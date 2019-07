Florin Iordache, mutare după motivarea CCR privind referendumul Deputatul PSD Florin Iordache a depus, vineri, la Senat o propunere legislativa pentru completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului. Astfel, proiectul introduce un nou alineat care face referire la obligația autoritaților de a oferii informații in detaliu despre referendumul cu privire la probleme de interes național. "In cadrul referendumului cu privire la problemele de interes național, autoritațile publice au obligativitatea informarii detaliate și complete a electoratului, in conformitate cu Codul bunelor practici in materie de referendum… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Florin Iordache a depus, la Senat, o initiativa legislativa care obliga presedintele Romaniei sa ceara CCR, inainte de declansarea referendumului consultativ, prin trimiterea cererii la Parlament, verificarea intrebarilor care urmeaza sa fie puse in cadrul scrutinului. Astfel, Curtea Constitutionala…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, saluta adoptarea, la data de 21 iunie, de catre Comisia Europeana pentru Democrație prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Veneția), a „Parametrilor privind relația dintre majoritate și opoziție intr-o democrație: lista de criterii” (‘Parameters…

- Secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland, a anunțat ca va cere urgent opinia Comisiei de la Veneția cu privire la condițiile de dizolvare a Parlamentului din Republica Moldova, conform unui comunicat publicat pe site-ul instituției, scrie Mediafax. Thorbjørn…

- Consultari ale președintelui Romaniei cu partidele pe tema referendumului Presedintele României, Klaus Iohannis. Foto: Arhiva/ Administratia prezidentiala La Palatul Cotroceni sunt programate azi consultari între presedintele Klaus Iohannis si reprezentantii UDMR,…

- Deputatul buzoian Marcel Ciolacu, președintele camerei inferioare a Parlamentului, s-a intalnit, vineri, cu Sanctitatea Sa Papa Francisc, care a inceput o vizita pastorala de trei zile in Romania. „Sa traim mereu cu gandul ca suntem in primul rand oameni, mai presus de religie, rasa, etnie, naționalitate,…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri ca PSD vrea ”sa il reduca la tacere” pe Klaus Iohannis in campania pentru referendum, AEP punand in dezbatere publica o ordonanta de urgenta care prevede interzicerea presedintelui de a se pronunta asupra referendumului din 26 mai. „Ticalosia si parsivenia…

- ”Ticaloșia și parșivenia PSD-ALDE depașește orice imaginație, doar din disperarea de a salva un grup de infractori cocoțat in fruntea statului roman. Autoritatea Electorala Permanenta a pus in dezbatere publica un proiect de Ordonanța de Urgența pe care intenționeaza sa o adopte Guvernul,…

- Camera Deputaților a adoptat, miercuri, ca for decizional, proiectele pentru modificarea Codului penal și a Codului de procedura penala. Proiectele de modificare a Codului penal si Codului de procedura penala au ajuns la vot in Camera dupa ce Comisia Iordache a dat raport favorabil, in mare viteza.…