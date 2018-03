Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Florin Iordache a declarat, joi, pentru MEDIAFAX, in contextul in care a fost acuzat de deputatul PSD Catalin Radulescu ca nu este capabil sa isi coordoneze comisia parlamentara, dar face declaratii publice, ca ii ureaza succes, afirmand ca nu are "nicio treaba cu candidaturile".

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, ca premierul Viorica Dancila l-a sunat astazi si l-a anuntat ca a decis sa candideze pentru functia de presedinte executiv al partidului, la congresul de sambata, iar el o va vota cu toata convingerea. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a spus ca Dancila…

- Intrebat despre afirmatiile Ecaterinei Andronescu conform carora acest congres ar fi trebuit sa se concentreze pe proiectul de tara si nu pe alegeri, Dragnea a raspuns: 'Da, vad ca se concentreaza foarte mult pe proiectul de tara in ultimele saptamani, dar startul proiectului va fi prezentat la Congres'.…

- Lista completa a candidatilor | Banicioiu, Andronescu si Dancila lupta pentru functia de presedinte executiv al PSD Nicolae Banicioiu, Ecaterina Andronescu si, probabil, Viorica Dancila candideaza pentru functia de presedinte executiv al PSD la congresul extraordinar de sambata, in timp ce pentru functia…

- Catalin Radulescu, deputat PSD, a avut o reactie dura la adresa colegilor sai, Florin Iordache si Claudiu Manda, chiar în fata sediului PSD, dupa ce Iordache l-a criticatl la Realitatea TV pe Radulescu, spunand ca “decat sa planga in emisiuni sau pe la

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, ca premierul Viorica Dancila l-a sunat astazi si l-a anuntat ca a decis sa candideze pentru functia de presedinte executiv al partidului, la congresul de sambata, iar el o va vota cu toata convingerea, transmite News.ro . Dragnea a relatat ca Dancila…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu este nemultumit de faptul ca nu poate candida la congres si spune ca oricum nu aveau sens alegeri inainte de finalizarea mandatului. Radulescu a sustinut ca la congres se vor confirma functiile deja stabilite, pentru ca vor fi probabil omul si functia. ”L-am sustinut…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu are cuvinte dure la adresa a doi colegi ai sai: Florin Iordache și Claudiu Manda, pe care i-a numit „habarniști” și carora le-a recomandat sa „nu mai faca pe deștepții. Deputatul este nemulțumit ca nu i s-a permis sa candideze la funcția de vicepreședinte al PSD, pe motiv…

- Nemultumit de declaratiile facute recent de doi dintre colegii sai pesedisti, in speta Claudiu Manda si Florin Iordache, Catalin Radulescu a iesit la rampa cu o declaratie transanta, subliniind ca tine sa clarifice “minciuni”. “Le-as cere colegilor din Oltenia sa se abtina referiri fata de alti colegi,…

- Ultima zi de depunere a candidaturilor pentru Congresul PSD a incins spiritele, colegii de partid aruncandu-si vorbe si criticandu-se reciproc. Florin Iordache i-a criticat pe colegii lui Codrin Stefanescu si Catalin Radulescu, la Realitatea TV, spunand ca “decat sa planga in emisiuni sau pe la colturi,…

- Senatorul Ecaterina Andronescu, vicepresedinte al social-democratilor, a anuntat joi ca si-a depus candidatura la functia de presedinte executiv al PSD. 'Am depus-o in ideea nu ca alerg dupa functii, niciodata nu am facut asta, dar cred ca trebuie mentinuta competitia in partid si reprezentantii PSD…

- Deputatul PSD, Catalin Radulescu, s-a aratat foarte nervos pentru faptul ca regulile nu-i vor permite sa candideze la Congresul din 10 martie. Radulescu a avut un mesaj special pentru doi dintre colegii sai, Florin Iordache și Claudiu Manda.”Le-aș cere colegilor din Oltenia sa-și țina gura,…

- Ape tulburi in PSD inaintea congresului care ar putea schimba lucrurișe in partidul condus de Liviu Dragnea. Mai exact, vicepreședintele Camerei Deputaților, Florin Iordache, le-a raspuns dur lui Codrin Ștefanescu și Catalin Radulescu, dupa ce, cei doi lideri PSD au criticat politica partidului in privința…

- Florin Iordache, fostul ministru al Justiției de-al carui nume se leaga nefasta OUG 13 și care conduce în prezent comisia care schimba legile justiției, spune ca nu resimte nicio presiune dinspre șeful PSD, Liviu Dragnea, pentru a-și impune oamenii în

- "Nu candidez, am alți colegi care candideaza. Trebuie toata lumea din partid sa candideze? Nu se simte nicio presiune, vor fi mai multe alegeri. Decat sa planga in emisiuni sau pe la colțuri, sa-și depuna candidaturile și sa vada daca sunt aleși. Daca și Codrin are leucoplast, nu știu ce sa…

- Social-democratii maramureșeni s-au reunit joi, 7 martie, intr-o sedinta a Biroului Permanent Judetean, pentru a aproba rezolutiile Organizației PSD Maramureș privind sustinerea liderului județean, Gabriel Zetea și a fostului ministru, Doina Pana, pentru funcțiile de vicepreședinți ai Regiunii de Dezvoltare…

- Vicepreședintele Camerei Deputaților, Florin Iordache, le-a raspuns dur lui Codrin Ștefanescu și Catalin Radulescu, dupa ce, cei doi lideri PSD au criticat politica partidului in privința candidaturilor pentru funcțiile de conducere. "Am contestat hotararea Comitetului Executiv al partidului, care…

- Deputatul PSD Nicolae Banicioiu, fost ministrul al Sanatatii in guvernul Ponta, si-a depus miercuri candidatura pentru functia de presedinte executiv al PSD in cadrul Congresului care va avea loc sambata. Aceasta candidatura vine, insa, fara sustinerea organizatiei din care face parte, PSD Iasi, iar…

- "Mie, Ecaterinei Andronescu și lui Nicolae Banicioiu ni se cam pun bețe in roate pentru a ne depune candidaturile la acest Congres. Organizația mea nici nu m-a trecut delegat la Congres. Avem o problema in a ne depune candidaturile", a spus Codrin Ștefanescu la Antena 3. știrea se actualizeaza

- Astfel, Regiunea Bucuresti-Ilfov a votat pentru: - Mandat de sustinere si incredere pentru presedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea. Biroul Permanent al organizatiei regionale PSD Bucuresti-Ilfov isi exprima convingerea ca numai prin mentinerea unitatii, continuitatii, echilibrului…

- „In momentul in care am preluat conducerea organizatiei PSD Sibiu, principalul meu obiectiv a fost sa construiesc o echipa credibila, puternica si care sa reprezinte o forta pentru Partidul Social Democrat. Asa s-a si intamplat: pentru prima data PSD Sibiu a primit recunoasterea la nivel national…

- Deputatul Catalin Radulescu, cunoscut si ca deputatul „Mitraliera” a iesit la rampa inainte de reunirea CEx al PSD cu un puternic mesaj adresat presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, prin care ii transmite faptul ca nu este momentul pentru schimbari radicale.

- Președintele executiv al PSD a confirmat problemele pe care Gabriela Firea le-a prezentat, in privința activitații sale de la Primaria București."Bețe in roate ce inseamna? Eu sunt convins ca le rezolvam daca dansa va face intervenția. Domnii miniștri informeaza premierul daca un secretar…

- Premierul Viorica Dancila sustine intr-o emisiune televizata ca Liviu Dragnea ar putea fi candidatul cu care PSD va merge in alegerile prezidentiale din 2019. "In ceea ce priveste alegerile, avem doua randuri de alegeri: europarlamentare si prezidentiale. E normal ca un partid sa se gandeasca , sa…

- Coaliția PSD-ALDE are discutii, joi, in biroul lui Liviu Dragnea de la Parlament, inainte de anuntul pe care urmeaza sa-l faca ministrul Tudorel Toader la ora 18:00. Biroul lui Liviu Dragnea a fost vizitat de mai mulți lideri PSD, iar in urma cu puțin timp acolo au ajuns și liderii ALDE,…

- Lansarea unei date pentru viitorul Congres al PSD a adus printre social-democrați incao data tema prezidențiabilului PSD. In timp ce Liviu Dragnea se ferește de acest subiect, mai multe voci din partid cer ca acest Congres sa stabileasca și un nume clar pentru alegerile...

- Liderul filialei vrancene a PSD-ului pare hotarat sa isi anunte candidatura pentru o functie in cadrul conducerii centrale a partidului – fie de vicepresedinte, fie, char, de numar 1 in cadrul formatiunii social-democrate. Fara sa spuna exact la ce functie aspira, Marian Oprisan a subliniat, inaintea…

- Deputatul PSD de Olt, Florin Iordache, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa la Slatina, ca, in opinia sa, este "foarte mic" procentajul de articole declarate neconstitutionale din legile Justitiei, iar cele trei legi sunt "un succes" pentru Parlament, scrie agerpres.ro."Daca va uitati…

- Deputatul Catalin Radulescu, cunoscut ca si ”deputatul-mitraliera” a depus un proiect de lege care prevede castrarea chimica a violatorilor, daca acestia sunt de acord, pentru a le fi scazuta pedeapsa la jumatate. ”Deputatul AKM”, denumit asa dupa ce a afirmat ca are o pusca mitraliera acasa cu care…

- CCR: Modificarile la legea ANI, constituționale Curtea Constitutionala a României. Foto: Agerpres. Curtea Constitutionala a respins, astazi, sesizarea referitoare la proiectul deputatului social-democrat, Florin Iordache, de modificare a legii Agentiei Nationale de Integritate, prin…

- Liviu Dragnea va avea susținerea partidului daca va lua decizia de a candida la prezidențiale, spune fostul lider al social-democraților, Mircea Geoana. Geoana crede ca PSD nu se grabește sa anunțe candidatul pentru alegerile prezidențiale de anul viitor, deoarece o astfel de mișcare nu ar face decat…

- Deputatul Catalin Radulescu socheaza din nou. Chiar inainte de a intra la sedinta CEX a PSD, Radulescu, poreclit deputatul Mitraliera, le-a marturisit jurnalistilor ca intre amendamentele propuse pentru modificarea Codului Penal va propune si dezincriminarea abuzului in serviciu."In weekend…

- La scurt timp dupa ce, in Comitetul Executiv National s-a decis nominalizarea europarlamentarului Viorica Dancila pentru functia de premier, presedintele PSD Giurgiu, Marian Mina, a postat un mesaj de sustinere: “Dincolo de calitațile care o recomanda pe Viorica Dancila pentru inalta demnitate de prim-ministru…

- Deputatul PSD Florin Iordache, diagnosticat cu colecistita acuta, a fost operat joi, evolutia starii sale de sanatate fiind una buna, a declarat vineri, pentru AGERPRES, prof. dr. Mircea Beuran, seful Clinicii de chirurgie a Spitalului Clinic de Urgenta...

- Deputatul Catalin Radulescu îl ataca dur pe premieurl Mihai Tudose si cere întrunirea de urgenta a Comitetului Executiv al PSD, pentru a decide atât retragerea sprijinul politic acordat echipei Tudose-Ciolacu.

- Președintele Comisiei pentru legile justiției, Florin Iordache, raspunde, dupa ce șapte ambasade extrem de importante și-au exprimat ingrijorarea cu privire la legile justiției și acuza ca nu au primit proiectele legilor justiției, așa cum li se promisese. Iordache susține ca ”nu am treaba cu ambasadele”…

- ”Eu nu am treaba cu ambasadele. Eu am transmis Ministerului Afacerilor Externe ceea ce este public - legile in romana si in engleza. Mai departe, corespondenta cu ambasadele, cu Bruxellesul si asa mai departe este treaba Ministerului de Externe. (...) Inteleg ca ei inca nu au primit. De ce sa persifleze…

- Presedintele Comisiei pentru legile Justitiei, deputatul Florin Iordache, a declarat vineri ca nu a tradus legile Justitiei pentru ambasade, ci pentru tot spatiul public, precizand ca el a transmis documentele MAE, ministerul condus de Teodor Melescanu urmand sa decida cui trimite aceste documente.

- Seful comisiei speciale pentru Legile Justitiei, Florin Iordache, a precizat, în direct la Realitatea Tv, ca nici el nu este de acord cu propunerea lui Catalin Radulescu, care a propus ca mpragul pentru abuzul în serviciu sa fie de 200 000 de euro.

- „Comisia de la Venetia a spus, despre abuzul in serviciu, ca trebuie un prag mare, eu mi-as fi dorit sa spuna si cat sa fie pragul. Credeti ca vreun functionar public va mai semna vreun document, pana noi nu legiferam? Va rog sa-l intrebati pe ministrul Justitiei, care mi-a spus in Comisia speciala,…

- Deputații PSD de Timiș Adrian Pau și Matei Suciu au semnat o inițiativa legislativa a deputatului „Mitraliera”, prin care incompatibilitatea și conflictul de interese vor fi prescrise. Suciu are o decizie definitiva și irevocabila de incompatibilitate, iar Catalin Radulescu este infractor dovedit.

- Deputatul Catalin Radulescu (PSD), cere revocarea procurorului general: Defaimeaza Parlamentul Deputatul PSD Catalin Radulescu i-a cerut, marti, ministrului Justitiei Tudorel Toader, sa il revoce pe procurorul general Augustin Lazar pentru ca s-a referit la parlamentari folosind sintagma „inculpati…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 18 – 24 decembrie: *** Dezbaterile in Parlament la proiectul legii bugetului de stat pe 2018 si cel al asigurarilor sociale sunt programate sa inceapa luni. Dezbaterile in comisiile de specialitate si comisiile de buget-finante, care intocmesc rapoartele…

- Liberalii s-au adunat pentru a alege liderul Organizației de Femei, dar batalia s-a transformat rapid intr-un razboi al liderilor partidului.La acest Congres, Vasile Blaga o susține pe Cristina Traila, in timp ce Ludovic Orban o susține pe Florica Cherecheș. Intre cei doi lideri se da o batalie…

- Deputatul PNL Cristina Traila, candidata la functia de presedinte al Organizatiei de Femei Liberale (OFL), a declarat duminica, la Congres, ca intre barbat si femeie trebuie sa fie un parteneriat, iar daca in Parlamentul Romaniei ar fi fost mai multe femei, acesta ar fi aratat...

- Regii Spaniei si Suediei i-au adus un omagiu Regelui Mihai Regele emerit al Spaniei Juan Carlos si sotia sa, regina emerita Sofia, au sosit vineri seara la Palatul Regal din Bucuresti si i-au adus un omagiu Regelui Mihai. Regele Carl al XVI-lea Gustaf al Suediei si sotia sa, Regina Silvia, au…

- Comisiile au aprobat joi, fara niciun vot impotriva, un buget de 2,3 miliarde lei pentru SRI in 2018, o majorare de 13,2% fata de bugetul din 2017.”Exista impresia ca noi exageram cu sustinerea financiara a SRI ca sa obtinem o anumita bunavointa. (...) Ca am vrea sa ne negociem linistea…

- Organizația PSD Dolj iese duminica in strada; Nu pentru miting impotriva statului paralel, ci pentru un ultim omagiu adus Regelui Mihai, spun cei din filiala județeana a partidului. Organizația Dolj a fost prima care a anunțat un miting anti sistem paralel, dupadecizia conducerii centrale, dar ulterior…

- Peste 200 de membri ai organizației Mehedinți a Partidului Mișcarea Populara au fost prezenti sambata, 9 decembrie, la Palatul Culturii Teodor Costescu, unde s-a desfașurat Conferința Județeana deAlegeri a acestei formațiuni politice. La eveniment a fost prezent presedintele executiv, Eugen Tomac, și…