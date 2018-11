Dan Petrescu a revenit in Romania, dar este legat in continuare de Guizhou Henfeng

Revenit in tara dupa ce a retrogradat cu Guizhou Henfeng in a doua liga chineza, antrenorul roman Dan Petrescu a marturisit ca nu isi doreste sa continue aventura in Asia, desi mai are un an de contract. Destul de probabil, fostul component… [citeste mai departe]