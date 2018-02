Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu sacrifica, in mod iresponsabil, obiectivele europene strategice ale Romaniei, afirma PNL intr-un comunicat de presa remis miercuri seara, facand referire la avertismentul dat la Bruxelles de presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, potrivit caruia…

- "M-am uitat si pe declaratia presedintelui Juncker si pe declaratia presedintelui Iohannis. Am apreciat foarte mult ce a spus presedintele Iohannis, am acelasi punct de vedere. De fapt, si domnul Juncker a spus - poate cu alte cuvinte - acelasi lucru. Legile justitiei vor fi puse in acord cu deciziile…

- Iohannis, despre legile justiției, la Bruxelles:” Eu ma agit destul de mult; Avem o problema majora, dar trebuie sa o rezolvam in Romania”, a spus președintele Romaniei, intr-o conferința comuna susținuta alaturi de președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker. Președintele Klaus Iohannis a precizat…

- "L-am asigurat pe presedintele Romaniei ca ne-am luat angajamentul ca MCV sa fie incheiat si vreau sa-mi respect acest angajament. Locul meritat de Romania este in Schengen si aceasta comisie nu va inceta pana cand MCV nu va fi incheiat si pana cand Romania nu va fi recunoscuta in mijlocul statelor…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat, miercuri, in conferinta de presa comuna cu presedintele Klaus Iohannis, ca Romania a facut progrese remarcabile in privinta statului de drept, iar CE nu va accepta ca Romania sa faca pasi inapoi privind statul de drept. Juncker a ţinut…

- Jean Claude Jucker a spus ca este foarte bine informat cu privire la modificarile pe care parlamentarii romani le-au adus legilor justiției și a subliniat ca CE nu va permite regresul Romaniei in ceea ce privește statul de drept. Șeful Comisiei Europene a mai precizat și ca discuțiile despre ridicarea…

- Președintele Comisiei pentru legile justiției, Florin Iordache, raspunde, dupa ce șapte ambasade extrem de importante și-au exprimat ingrijorarea cu privire la legile justiției și acuza ca nu au primit proiectele legilor justiției, așa cum li se promisese. Iordache susține ca ”nu am treaba cu ambasadele”…

- Presedintele Comisiei speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, a declarat joi ca Parlamentul isi va indeplini rolul de a transpune Directiva europeana privind prezumtia de nevinovatie, care cuprinde "doar niste principii", pana la data de 1 aprilie a anului viitor, conform Agerpres."Va…

- Presedintele comisiei parlamentare speciale pentru legile justitiei, deputatul PSD Florin Iordache, a sustinut joi ca in ceea ce priveste modificarea celor trei acte normative care stau la baza sistemului judiciar nu este nevoie de avizul Comisiei de la Venetia, deoarece legile, asa cum au fost ele…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi, ca si-ar fi dorit ”o reforma mai ampla, mai cuprinzatoare si mai curajoasa” a legilor justitiei, el apreciind ca Parlamentul a facut ”un minim necesar”, in conditiile unei presiuni mediatice si a unei presiuni publice, care denota putina…

- Presedintele Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, a declarat marti ca iesirea magistratilor in strada nu este justificata. Intrebat de jurnalisti la Palatul Parlamentului daca iesirea magistratilor in strada este justificata, Iordache a raspuns: "Fara indoiala,…

- Comisia Iordache lucreaza luni pana la miezul nopții. Decizia a fost votata in timp ce la Senat avea loc ședința de plen și a fost anunțata de senatorul PNL Alina Gorghiu. In plus, parlamentul va lucra 12 ore, zilnic, pana vineri, pentru a trece legile justiției și legea bugetului de stat. Senatul va…

- NEWS ALERT Magistratii din Cluj protesteaza impotriva legilor justitiei: "Suntem cu ochi pe voi!" FOTO/VIDEO Magistratii din Cluj, in funte cu judecatorul Cristi Danilet, sefa DNA Anca Marincean si seful DIICOT Florin Manoila, protesteaza la aceasta ora, in fata Tribunalului Cluj, impotriva modificarilor…

- Comisia Iordache reia dezbaterile pe legile justitiei. Cele mai controversate modificari Presedintele Comisiei pentru legile Justitiei, Florin Iordache, a precizat, joi, ca sedinta Comisiei se va relua luni, la ora 9.00, cu dezbaterea amendamentelor si elaborarea Rapoartelor la modificarile legilor…

- Coaliția majoritara din Parlament dorește sa grabeasca votul pe prima dintre legile justiției. Votul programat pentru maine va fi mutat pentru astazi, ceea ce starnește mania opoziției, care incerca sa organizeze proteste in fața Parlamentului, pentru maine, cand era programat votul.Președintele…

- Presedintele Comisiei speciale pentru legile justitiei, Florin Iordache, a precizat, joi, ca modificarile aduse la legile privind Statutul magistratilor si organizarea judiciara nu destabilizeaza justitia, el aratand ca au fost eliminate toate ingerintele politice. „Prin aceste legi in niciun caz…

- Scandalul pe legile justiției pare fara sfarșit! Inițiativa Romania a dat publicitații o chemare la proteste de amploare, ca urmare a dezbaterilor de ieri din Parlament pe tema modificarilor la legile justiției și la legea ANI. Chemarea la proteste este semnata de cateva zeci de asociații civice – intre…

- Ocupand ilegal un scaun de deputat, deputatul PSD de Timiș Matei Suciu ar putea scapa cu fața curata. Totul, din cauza unei legi cu dedicație promovata de Florin Iordache, care șterge efectiv deciziile judecatorești definitive privindu-i pe parlamentarii incompatibili.

- Presedintele Comisiei parlamentare speciale privind legile Justitiei, Florin Iordache, a declarat, luni, ca PSD-ALDE vor sustine in plenul Camerei Deputatilor un amendament propus de PSD, dar respins saptamana trecuta la Comisie, care prevede ca, in cazul savarsirii unei erori de catre magistrați, statul…

- „Acel mesaj ar trebui citit in integralitate. In acest mesaj se discuta despre legile propuse de Guvern. Asa cum ati vazut, noi avem o dezbatere foarte larga si pornim de la niste legi adoptate acum 14 ani, iar intregul sistem juridic din Romania ne cere sa intervenim asupra acestor legi. (...)…

- ”Fara indoiala, noi continuam aceasta dezbatere si vom tine cont in continuare de toate punctele de vedere exprimate de mediul juridic care este invitat”, a declarat Florin Iordache.El a spus ca, in urma solicitarii de catre Departamentul de Stat al SUA de respingere a modificarilor la…

- Presedintele Comisiei parlamentare privind domeniul Justitiei, Florin Iordache (PSD), a declarat, marti, ca nu exista niciun motiv pentru ca Parlamentul sa opreasca dezbaterea legilor Justitiei, în ciuda mesajului critic transmis, luni seara, de Departamentul de Stat al SUA catre România,…

- Președintele Comisiei speciale pentru modificarea legilor justiției, Florin Iordache, a afirmat marți dimineața, dupa ce SUA a cerut retragerea propunerilor care "slabesc statul de drept", ca legile justiției nu afecteaza lupta anticorupție, solicitand "un singur argument" care sa susțina afirmația…

- Presedintele Comisiei parlamentare speciale pentru legile justitiei, Florin Iordache, a declarat, luni, ca toti cei care protesteaza ar trebui sa vada ca membrii comisiei, impreuna cu asociatiile profesionale, incearca sa faca niste legi mai bune. ”Atata timp cat factorul politic nu intervine decat…

- Presedintele Comisiei speciale parlamentare privind domeniul justitiei, Florin Iordache, a declarat, miercuri, ca nu se impune sesizarea Comisiei de la Venetia in privinta modificarilor la legile Justitiei, atata timp cat nu sunt schimbari structurale la numirea si revocarea procurorilor sefi și nu…

- Comisia speciala care se ocupa de legile din domeniul justiției a respins, miercuri, propunerea PNL de solicitare a unui aviz din partea Comisiei de la Veneția pe proiectul de modificare a legilor justiției și de realizare a unui studiu de impact pentru același proiect. Propunerile au venit in timp…

- Președintele Comisiei speciale pentru modificarea legilor justiției, Florin Iordache, a explicat, intr-un interviu pentru STIRIPESURSE.RO, care vor fi principalele modificari aduse la Legile justiției, dar și calendarul de adoptare in Comisia speciala și in cele doua Camere ale Parlamentului. Citește…

- Președintele Comisiei speciale pentru modificarea legilor justiției, Florin Iordache, a explicat, pentru STIRIPESURSE.RO, care vor fi principalele modificari aduse la Legile justiției. Iordache a precizat ca multe dintre modificari vin ca urmare a amendamentelor primite de la asociațiile profesionale…

- Florin Iordache vrea ca toate proiectele cu incidența in Justiție sa treaca prin comisia speciala pentru legile justiției. Presedintele Comisiei speciale pentru sistematizarea, unificarea si asigurarea stabilitatii legislative in domeniul Justitiei a trimis luni Birourilor permanente reunite o scrisoare…

- Presedintele Comisiei speciale pentru sistematizarea, unificarea și asigurarea stabilitații legislative in domeniul Justiției, Florin Iordache, a trimis luni Birourilor permanente reunite o scrisoare in care solicita ca toate actele normative cu incidența asupra Justiției care sunt in procedura parlamentara…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, sustine ca raportul Comisiei Europene privind MCV “reprezinta un serios semnal de alarma de care coalitia de guvernare trebuie sa tina cont”. Va prezentam comunicatul Administratiei Prezidentiale: “Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, considera ca raportul…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, i-a recomandat ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sa astepte avizul Comisiei de la Venetia pe doua initiative legislative intens mediatizate: numirea procurorilor sefi si instituirea pragului valoric la incriminarea abuzului in serviciu

- Parlamentul va constata daca este nevoie de un aviz de la Comisia de la Venetia referitor la proiectele de modificare a legilor Justitiei, a declarat, miercuri, presedintele Comisiei parlamentare speciale, Florin Iordache, citat de Agerpres.

