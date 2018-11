Deputatul USR Iulian Bulai a povestit pe pagina sa de Facebook dialogul dintre el și Florin Iordache: „Azi in ședința de Biroul Permanent: Eu: domnule Iordache, ar trebui ca la urmatoarea ședința de plen sa va cereți scuze pentru gestul dumneavoastra! El: a fost un spasm. Nu a fost o insulta la adresa colegilor. Nu am facut nimic greșit. Nu am de ce sa imi cer scuze! Adica nenea nu poate sa iși controleze mainile. Și nu a fost o insulta la adresa colegilor. A fost o insulta la adresa tuturor romanilor”, a scris Bulai. Florin Iordache, a facut gesturi obscene la adresa deputaților din Opoziție,…