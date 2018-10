Stiri pe aceeasi tema

- "Exact ca la domnul Lazar, fara indoiala si domnul Toader va fi evaluat. Cine il evalueaza pe domnul Toader? Doamna prim-ministru. Eu astept opinia doamnei prim-ministru. M-am intalnit astazi cu dumneaei si erau alte chestiuni in Biroul permanent. Astept opinia dumneaei, probabil ca luni sau marti,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu se afla la primul raport de evaluare a procurorului general Augustin Lazar. La scurt timp dupa mega-scandalul "OUG 13", înlocuitorul lui Florin Iordache a redactat un raport ca sa vada daca Parchetul general a

- "Dupa cum stiti, pentru fiecare dintre noi vine o vreme a evaluarilor. A venit astazi vremea evaluarii domnului ministru Tudorel Toader. Dupa Ordonanta odioasa 92/2018, care a bulversat, pur si simplu, parchetele, dupa toate nenorocirile pe care le-a facut pe acest domeniu al Justitiei, a venit momentul…

- S-a incurcat in detalii sau nu știa? E intrebarea la care doar ministrul Justiției, Tudorel Toader poate raspunde. Acesta a anunțat, recent, ca va porni analiza activiții procurorului general Augustin Lazar, pe motiv ca acesta nu ar fi fost evaluat niciodata de cand e in funcție. Jurnaliștii de la…

- Procurorul general Augustin Lazar spune ca nu are nicio emotie in privinta evaluarii pe care i-o face ministrul Justitiei, Tudorel Toader, Lazar aratand ca se cunoaste pe el si ca de 36 de ani a fost evaluat foarte...

- Procurorul general, Augustin Lazar, a afirmat miercuri ca nu are emotii cu privire la procedura de evaluare a sa demarata de ministrul Justitiei, Tudorel Toader. "Eu de 36 de ani am fost evaluat foarte bine. Nu am nicio emotie, eu ma cunosc pe mine", a declarat Augustin Lazar la iesirea de la Consiliul…

- Deputatul PSD Florin Iordache susține, referitor la evaluarea Procurorului General, Augustin Lazar, realizata de ministrul Justiției, Tudorel Toader, ca &"fiecare persoana într-o functie publica la un moment dat trebuie sa fie evaluata, daca

- ​Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, cu privire la respingerea candidaturilor pentru sefia Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), ca, probabil, ministrul Tudorel Toader asteapta ca unul dintre "cavalerii apocalipsei justitiei", respectiv Florin Iordache, Serban Nicolae sau Eugen Nicolicea,…