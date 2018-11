Stiri pe aceeasi tema

- Social-democratul Florin Iordache, vicepresedinte al Camerei Deputatilor, a declarat, vineri, la Alba Iulia, ca este "incorect" ca intrarea Romaniei in Spatiul Schengen sa fie conditionata de Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV) si, de asemenea, ca Romania sa fie lasata in urma Bulgariei. "Faptul…

- Deputatii USR au depus, miercuri, dupa ce Florin Iordache a aratat semne obscene in plenul parlamentului, o sesizare disciplinara la conducerea Camerei Deputatilor și la Comisia Juridica.Redam textul sesizarii "FORMULAM PREZENTA SESIZARE DISCIPLINARA Prin care va solicitam respectuos…

- Comisia speciala comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru sistematizarea, unificarea si asigurarea stabilitatii legislative in domeniul justiției, condusa de Florin Iordache, a transmis, dupa prezentarea raportului MCV, ca implementarea solicitarilor Comisiei Europene ar bloca intreaga justiție…

- "Am inceput parcurgerea raportului MCV pe anul 2018, prin care niste 'experti' necunoscuti dau indicatii Romaniei cu privire la aplicarea unor legi DEJA in vigoare, iar absurdul uneia dintre recomandari iese cu totul in evidenta. Astfel, Comisia Europeana solicita Parlamentului, prin raportul MCV,…

- In cadrul unei ședințe festive dedicata Centenarului Marii Uniri, deputații au dezbatut doua proiecte de lege privind instituirea „Zilei naționale a gastronomiei și a vinului romanesc” și modifciarea Legii vanatorii. Ședința Comisiei pentru agricultura, silvicultura, industrie alimentara și servicii…

- ”Este prea mult! Parlamentul European și Comisia Europeana trateaza incorect Romania!” Prim-vicepreședintele PNL Sector 2 Viorel Catarama considera ca Parlamentul European și Comisia Europeana trateaza incorect Romania, in pofida faptului ca țara noastra a indeplinit, de mult, condițiile aderarii la…

- Liviu Dragnea a venit la Palatul Victoria, dupa scandalul președinte-Guvern, pe rectificarea bugetara. Liderul PSD este insoțit de deputatul Florin Iordache, fost ministru al Justiției și vicepreședinte al Camerei Deputaților. Potrivit unor surse politice, Executivul cauta soluții pentru adoptarea rectificarii…

- Vicepremierul Paul Stanescu se afla, de aproximativ o ora, in biroul presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea.De asemenea, deputatul Florin Iordache participa la aceasta intalnire, potrivit Agerpres.Stanescu a sosit miercuri la Parlament dupa ce Dragnea a avut o intrevedere cu ambasadorul SUA…