Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru legile Justitiei, Florin Iordache, spune ca implementarea „solicitarilor absurde“ ale Comisiei Europene din Raportul MCV ar bloca intreaga justitie din Romania si ca institutia europeana arata „nu doar ca isi depaseste prerogativele stabilite prin Tratat, dar…

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru legile justitiei, deputatul PSD Florin Iordache, a transmis marti ca raportul MCV cuprinde recomandari „absurde” si ca aplicarea acestora ar bloca intreaga justitie din Romania.

- Romania, in atentia europenilor. Parlamentul European voteaza azi Rezolutia privind statul de drept in țara noastra Este vorba despre un document redactat în urma dezbaterii din 3 octombrie, la care a luat cuvântul şi premierul Viorica Dăncilă. Potrivit textului publicat…

- Parlamentul Europeana voteaza astazi o rezolutie referitoare la statul de drept in Romania, dupa dezbaterile pe aceasta tema pe care le-a organizat in februarie 2017, februarie si octombrie acest an. Votul va avea loc astazi, de la ora 12.00, ora Strasbourgului. Potrivit draftului rezolutiei, Parlamentul…

- Astazi, dupa ora 13.00, este așteptat votul in Parlamentul european asupra rezoluției ce privește Romania. Rezolutia referitoare la statul de drept din țara noastra vine dupa dezbaterile pe aceasta tema pe care PE le-a organizat in februarie 2017, februarie si octombrie acest an. Votul va…

- Presedintele Comisiei speciale pentru elaborarea legilor Justitiei, Florin Iordache, a declarat miercuri ca legislatia in domeniul Justitiei din Romania poate fi un exemplu si pentru cei "care critica in acest...

- Jean Caude Juncker, presedintele Comisiei Europene, a atras atentia Guvernului si Parlamentului din Romania sa nu puna in pericol aderarea la Spatiul Schengen prin indepartarea de la "principiile statului de drept". Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, marti, in plenul Parlamentului European, ca romanii…

- „Comisia Europeana pentru Democratie prin Drept (Comisia de la Venetia) este asteptata sa adopte o opinie referitor la amendamentele aduse Codului Penal si Codului de Procedura Penala din Romania", potrivit unui comunicat de presa al Consiliului Europei. De asemenea, plenul Comisiei este asteptat…