- Presedintele Comisiei parlamentare speciale pentru modificarea legilor justitiei, Florin Iordache, a declarat miercuri, dupa decizia CCR, ca "exista o lege si Inalta Curte trebuie sa o respecte".CCR a decis miercuri ca exista conflict juridic de natura constitutionala intre Parlament si Inalta…

- "Este limpede ca din punctul de vedere al plenului CCR completurile de cinci sunt nelegal constituite, dar nu exista nicio consecinta pentru ceea ce s-a intamplat teoretic pana acum sau nu ar trebui sa existe. (...) In mod cert se vor constitui in mod legal de la aceasta decizie a CCR incolo completurile…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a admis miercuri sesizarea premierului Viorica Dancila in legatura cu un conflict de natura constitutionala intre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie, pe tema constituirii completelor de cinci...

- Curtea Constitutionala a României judeca pe 7 noiembrie sesizarea premierului Viorica Dancila în legatura cu un conflict de natura constitutionala între Parlament si Înalta Curte de Casatie si Justitie, pe tema constituirii

- "Nu exista protest spontan prevazut in legislatie. (...) Incet, incet se va intra in respectarea legalitatii si persoanele respective, daca incalca legea - e contraventie. In mod normal ar fi trebuit sa se aplice. Este mai greu, este adevarat, dupa ce ai invatat lumea in strada... ca pot sa participe…

- Intrebat de ce Guvernul si nu Parlamentul a sesizat CCR privind un posibil conflict juridic intre Inalta Curte si Parlament, Liviu Dragnea a explicat ca cei care au dreptul pot face sesizari pe orice speta. "Nu stiu, a facut-o Guvernul. Va aduceti aminte ca a fost odata o sesizare facuta de domnul…

- Premierul Viorica Dancila a reclamat marți la Curtea Constituționala existența unui conflict juridic cu Înalta Curte de Casație și Justiție în privința modului de formare a completelor de 5 judecatori, au declarat pentru G4Media.ro surse guvernamentale.