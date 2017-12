Florin Iordache dansează cu o olteancă înfocată-VIDEO A fost publicat un promo de la Revelionul pregatit de Romania TV. Ministrul Florin Iordache apare cantand "Ma dusei sa trec la Olt", dar surprizele nu se opresc aici! In noaptea dintre ani, il veți putea vedea pe social-democrat dansand cu o olteanca infocata - nimeni alta decat Steliana Sima! Steliana Sima este pseudonimul artistic al subcomisarului de poliție Florea Sima Cuța (n. 6 ianuarie 1965, Cilieni, județul Olt), pe care l-a purtat in perioada 1983-1987, cand a fost cunoscuta pentru activitatea sa de interpreta de muzica populara din zona Romanați, ca angajata a Ansamblului… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

