- Reacție prompta a conducerii CSM, dupa ce Lia Savonea a fost atacata de ministrul Justiției, Ana Birchall, care i-a reproșat ca nu a consultat membrii CSM inainte de a convoca plenul de marți. “Sunt abilitata sa va aduc la cunoștința, fața de informațiile aparute in spațiul public și interesul manifestat…

- Scandal imens in Parlament, unde Opozitia a cerut schimbarea calendarului privind votul pentru moțiunea de cenzura. Ordinea de zi a fost supusa votului, iar aceasta nu a fost aprobat. Voturile s-au imparțit astfel: 194 de voturi ”impotriva”, 181 ”pentru”, o abținere, iar trei parlamentari nu au votat. …

- Antena 3 a dezvaluit ca formațiunea lui Calin Popescu-Tariceanu va ieși azi de la guvernare, urmand sa faca alianța cu partidul lui Victor Ponta, care a anunțat ca 6 parlamentari din PSD vor trece la Pro Romania. Postul de știri a anunțat ca decizia a fost luata de liderii ALDE imediat dupa intalnirea…

- Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei Macesanu, sustine ca are informatii potrivit carora Interpolul le cauta pe Luiza si Alexandra in Italia. El a afirmat la Antena 3 ca anchetatorii ar avea informatii care conduc spre un grup organizat din care ar fi facut parte si Gheorghe Dinca si care actioneaza…

- Alexandru Cumpanașu a anunțat vineri, la Antena3, ca va depune o plangere penala impotriva INML, dupa ce raportul Corpului de Control al ministerului Sanatații cu privire la acest caz a fost facut public. ”Este un raport tipic administrativ. Dar din punctul meu de vedere conține sufieciente elemente…

- Viorica Dancila nu este in mod oficial presedintele PSD, ci doar interimar, anunța Antena 3 care citeaza o decizie a Tribunalului București. La ultimul congres extraordinar al PSD au fost votate mai multe modificari ale statului PSD, modificari in baza carora Viorica Dancila a fost aleasa sa conduca…

- Tatal Alexandrei, Ioan Maceșanu, a facut primele declarații de la dispariția copilei, intr-un interviu acordat pentru Mihai Gadea, prezentat joi seara, la “Sinteza Zilei”. Barbatul a spus ca intreaga familie nu și-a pierdut increderea și spera cu toții ca fata sa fie gasita in viața. „Nu mi-am pierdut…

- Celebrele tancuri germane Leopard vor ajunge in Romania, transmite Antena 3. Este vorba de un programul pregatit de Agentia europeana de aparare inca din 2018 si care va fi lansat in 2020 prin care Romania va achizitiona tancuri Leopard de ultima generatire, 2A7, pentru un batalion. In acelasi program…