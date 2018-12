Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele Camerei Deputaților, Florin Iordache, susține ca președintele Klaus Iohannis poate participa la ședințele de Guvern, dar nu poate bloca OUG pe amnistie și grațiere. Iordache considera ca Iohannis, in cel mai bun caz, iși poate lua un carnețel, noteaza și ”cu asta basta”.”Fara…

- In dimineata primei zile a saptamanii, de la Cotroceni s-a transmis ca presedintele ii cere sefei Executivului sa-i comunice, “cu cel putin 24 de ore inainte de ziua sedintei Guvernului”, agenda de lucru a fiecarei sedinte a Cabinetului Dancila. Klaus Iohannis i-a adresat in acest sens o scrisoare Vioricai…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a venit, luni, in Parlament, la ședința CExN al PSD.Acesta nu a participat, insa, la ședința „pregatitoare” care a avut loc intre Liviu Dragnea, liderii județeni și premierul Viorica Dancila in biroul președintelui Camerei Deputaților. Toader nu…

- ”Doamna prim-ministru mi-a trimis, in scris, fara sa ma contacteze, o solicitare de remaniere a Guvernului. Dupa care, fara sa aștepte raspunsul, mi-a mai trimis o solicitare de remaniere a Guvernului, dupa care mi-a mai trimis hartii, toate fara sa caute o discuție sau un dialog cu mine.” a spus…

- Cabinetul Dancila va aproba, in ședința solemna de joi, care incepe la ora 10.30, la Alba Iulia, o ordonanța de urgența privind implementarea programului guvernamental "gROwth-Contul individual de economii Junior Centenar", a anunțat Executivul.De asemenea, pe ordinea de zi mai figureaza o…

- Prim-ministrul Viorica Dancila si membrii Executivului participa joi, la Alba Iulia, la o sedinta solemna de Guvern dedicata celebrarii Zilei Nationale a Romaniei in anul Centenarului Marii Uniri. Sedinta va avea loc de la ora 10,30 in Cetatea Alba Carolina, in Sala Unirii, potrivit programului…

- „Dupa 30 de ani, din nou sunt ingrijorat de ceea ce se intampla in Romania”, a afirmat Guy Verhofstadt, in cadrul unei dezbateri plenare in Parlamentul European in care președintele Klaus Iohannis a prezentat viziunea Romaniei asupra viitorului Uniunii Europene. Verhofstadt a invocat „aceste reforme…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Președintele Romaniei e din ce in ce mai previzibil. Știm cu exactitate care este momentul predilect pentru declanșarea unui nou atac impotriva Guvernului. A Guvernului care nu este al sau. In același timp, el devine inevitabil un personaj politic din ce in ce mai cunoscut…